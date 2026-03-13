Ahmet Ercan'ın Ankara depremindeki değerlendirmesinde "Atatürk" detayı

Türkiye, deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti.

Gece saatlerinde Tokat'ta deprem meydana gelirken, dün sabah saatlerinde ise Ankara'da bir deprem gerçekleşti.

AFAD, Ankara'da merkez üssü Haymana ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyadan değerlendirme yaptı.

"ATATÜRK" DETAYI

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Ercan, Ankara'nın deprem güvenliğine dikkat çekti ve vatandaşların sakin olmasını istedi.

Ercan, Ankara’nın yüksek deprem çekincesi altında bir bölge olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Haymana’da olan yer sarsıntısı, küçük bir depremdir. Ankara’yı başkent yapan Atatürk’tür. Korkulacak bir durum yok. Daha büyük bir deprem beklenmez. Yaşamaya bakın."

YORUM YAĞDI

Ercan'ın paylaşımına ise sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yapıldı.

Paylaşımı anlamsız bulan kullanıcılar, "Atatürk ile deprem meselesinin ne alakası olduğunu anlayamadıklarını" söyledi.

Ercan, gelen yorumlar üzerine de "yorum" özelliğinde kısıtlamaya gitti.

ERCAN'A GELEN YORUMLARIN BAZILARI