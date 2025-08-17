Adana'da husumetli olduğu akrabasının evine ateş açtı: O anları kayda aldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yüzünü kar maskesiyle gizleyen İ.K., arkadaşı Halil İbrahim İ. ile birlikte akrabası A.B.'nin evinin bulunduğu sokağa gitti.

Şüpheliler A.B.'nin evinin bahçe kapısına tabancalarla ateş açıp, o anları da cep telefonuyla kaydetti.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırının ardından şüpheliler kaçtı.

Saldırıda yaralanan olmazken, o anlar ise sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Evdekilerin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Adresleri belirlenen şüphelilerden İ.K., saklandığı eve yapılan baskında gözaltına alındı.

DARBEDİLDİĞİ İÇİN SALDIRI DÜZENLEDİĞİ ÖĞRENİLDİ

İ.K.'nin, akrabası A.B. ile İstanbul'da aynı bölgede çiçek satışı yaptığı, bir süre önce de anlaşmazlık yaşadıkları için kavga ettikleri belirlendi.

İ.K.'nin kavgada darbedildiği, saldırıyı da bu nedenle gerçekleştirdiği belirtildi.

Şüpheli İ.K.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, adresinde bulunmayan Halil İbrahim İ.'yi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.