Euro
9.8943
-0.12%
Dolar
8.4268
0.09%
Altın
488.88
-0.06%
Borsa
1.465
0.42%
Bitcoin
418.000
-1.55%
EXEN Coin
28.17
0.60%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

    İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 11. sınıf öğrencisi Melike hayatını kaybederken, annesi ve iki kardeşinin de aralarında olduğu 6 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 24.08.2021 - 12:26
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 12:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

    3 çocuğu ile birlikte Kayseri'ye gezmeye giden öğretmen Hatice Moğol (44), dönüş yolunda Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde karşı yönden gelen İbrahim Yıldırımer yönetimindeki KA BC 931 otomobil ile çarpıştı.

    1 ÖLÜ, 6 YARALI

    Çarpışmanın etkisiyle Hatice, lise öğrencisi Melike, Zeynep (13), Timur Moğol (3), İbrahim Yıldırımer ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslar ile önce Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Melike Moğol, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Anne Hatice Moğol Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, Timur Moğol Kahramanmaraş Göksun Devlet Hastanesi'ne, Zeynep Moğol ise Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer araçta bulunan 3 yaralının durumunun hafif olduğu, Tufanbeyli Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

    Adana da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı #1

    ANNENİN DURUMU AĞIR

    Anne Hatice Moğol’un durumunun ağır olduğu, hastanede ameliyata alındığı öğrenildi. Bu arada Timur ve Zeynep Moğol’un durumunun iyi olduğu belirlendi.

    Hayatını kaybeden Melike ise bugün Tufanbeyli’nin Yamanlı Mahallesi'nde toprağa verilecek.

    Adana da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı #2

    Adana da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı #3

    Adana da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı #4

    Adana da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı #5

    Adana da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir