Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 11. sınıf öğrencisi Melike hayatını kaybederken, annesi ve iki kardeşinin de aralarında olduğu 6 kişi yaralandı.

3 çocuğu ile birlikte Kayseri'ye gezmeye giden öğretmen Hatice Moğol (44), dönüş yolunda Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde karşı yönden gelen İbrahim Yıldırımer yönetimindeki KA BC 931 otomobil ile çarpıştı.

1 ÖLÜ, 6 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle Hatice, lise öğrencisi Melike, Zeynep (13), Timur Moğol (3), İbrahim Yıldırımer ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslar ile önce Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Melike Moğol, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anne Hatice Moğol Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, Timur Moğol Kahramanmaraş Göksun Devlet Hastanesi'ne, Zeynep Moğol ise Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer araçta bulunan 3 yaralının durumunun hafif olduğu, Tufanbeyli Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

ANNENİN DURUMU AĞIR

Anne Hatice Moğol’un durumunun ağır olduğu, hastanede ameliyata alındığı öğrenildi. Bu arada Timur ve Zeynep Moğol’un durumunun iyi olduğu belirlendi.

Hayatını kaybeden Melike ise bugün Tufanbeyli’nin Yamanlı Mahallesi'nde toprağa verilecek.