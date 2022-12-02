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- Adana'da iş yeri önünde silahlı saldırı: Bana sıkın
Adana'da iş yeri önünde silahlı saldırı: Bana sıkın
- 02.12.2022 - 09:04
- Güncelleme : 02.12.2022 - 10:28
Adana'nın Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda otomobil ile gelen şahıslar bir iş yerine silahla ateş açtı.
Ateş açılmasıyla beraber o esnada kaldırımda olan vatandaşlar panik yaşadı.
Herkes panik içinde kaçarken bir şahıs iş yerinin önünden kaçmayıp ateş eden şahıslarla tartışmaya başladı.
"Bana sıkın"
Tartışmanın ardından kaldırımdaki şahıs "Bana sıkın" demesi üzerine otomobilin içindeki kişi ona doğru ateş edip şahsı bacağından vurdu.
Otomobil içindeki şahıslar, bacağından vurduktan sonra ise hemen olay yerinen uzaklaştı.
Adana'da iş yeri önünde silahlı saldırı ViDEO
Yaralı şahıs silahla karşılık verdi
Bunun üzerine yaralanan şahıs silahını çıkardı ve otomobilin ardından ateş etmeye başladı.
O anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
İHA'nın haberine göre, olayda iki kişinin yaralandığı öğrenildi.