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    Adana'da iş yeri önünde silahlı saldırı: Bana sıkın

    Otomobil ile bir işyerinin önüne gelen şahıslar etrafa ateş açtı. Çevredeki vatandaşlar korkup kaçarken bir vatandaşın "Bana sıkın." cevabı ile ortalık karıştı.
    • 02.12.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 10:28
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    Adana'da iş yeri önünde silahlı saldırı: Bana sıkın

    Adana'nın Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda otomobil ile gelen şahıslar bir iş yerine silahla ateş açtı.

    Ateş açılmasıyla beraber o esnada kaldırımda olan vatandaşlar panik yaşadı.

    Herkes panik içinde kaçarken bir şahıs iş yerinin önünden kaçmayıp ateş eden şahıslarla tartışmaya başladı.

    "Bana sıkın"

    Tartışmanın ardından kaldırımdaki şahıs "Bana sıkın" demesi üzerine otomobilin içindeki kişi ona doğru ateş edip şahsı bacağından vurdu.

    Otomobil içindeki şahıslar, bacağından vurduktan sonra ise hemen olay yerinen uzaklaştı.

    Adana'da iş yeri önünde silahlı saldırı ViDEO

    Yaralı şahıs silahla karşılık verdi

    Bunun üzerine yaralanan şahıs silahını çıkardı ve otomobilin ardından ateş etmeye başladı.

    O anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    İHA'nın haberine göre, olayda iki kişinin yaralandığı öğrenildi.

    Adana da iş yeri önünde silahlı saldırı: Bana sıkın #1


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