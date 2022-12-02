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Adana'da iş yeri önünde silahlı saldırı: Bana sıkın

Adana'da iş yeri önünde silahlı saldırı: Bana sıkın

Otomobil ile bir işyerinin önüne gelen şahıslar etrafa ateş açtı. Çevredeki vatandaşlar korkup kaçarken bir vatandaşın "Bana sıkın." cevabı ile ortalık karıştı.