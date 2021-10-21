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- Adana'da işine gitmek için yürüyen kadın eski eşinin silahlı saldırısına uğradı
Adana'da işine gitmek için yürüyen kadın eski eşinin silahlı saldırısına uğradı
Sabah saatlerinde kaldırımda yürüyen eski eşini iki bacağından vuran şahıs, olay yerinden koşarak kaçtı.
- DHA
- 21.10.2021 - 09:38
- Güncelleme : 21.10.2021 - 13:48
Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Ayfer Y., sabah 07.45 sularında işe gidiyordu.
Kaldırımda yürüdüğü sırada eski eşi H.K., tabancasıyla kadının iki bacağına ateş etti.
ATEŞ EDİP KAÇTI
Saldırı sırasında tabancadan çıkan mermilerin iki bacağına isabet etmesiyle Ayfer.Y. yere yığılırken, saldırgan bölgeden koşarak uzaklaştı.
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Ayfer Y., ambulansla yakındaki Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan saldırgan H.K.'yi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.