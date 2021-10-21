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    Adana'da işine gitmek için yürüyen kadın eski eşinin silahlı saldırısına uğradı

    Sabah saatlerinde kaldırımda yürüyen eski eşini iki bacağından vuran şahıs, olay yerinden koşarak kaçtı.
    • DHA
    • 21.10.2021 - 09:38
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 13:48
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    Adana'da işine gitmek için yürüyen kadın eski eşinin silahlı saldırısına uğradı

    Adana'nın  Yüreğir ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Ayfer Y., sabah 07.45 sularında işe gidiyordu.

    Kaldırımda yürüdüğü sırada eski eşi H.K., tabancasıyla kadının iki bacağına ateş etti.

    Adana da işine gitmek için yürüyen kadın eski eşinin silahlı saldırısına uğradı #1

    ATEŞ EDİP KAÇTI

    Saldırı sırasında tabancadan çıkan mermilerin iki bacağına isabet etmesiyle Ayfer.Y. yere yığılırken, saldırgan bölgeden koşarak uzaklaştı.

    Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Adana da işine gitmek için yürüyen kadın eski eşinin silahlı saldırısına uğradı #2

    SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

    Ayfer Y., ambulansla yakındaki Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Olayın ardından kaçan saldırgan H.K.'yi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

    Adana da işine gitmek için yürüyen kadın eski eşinin silahlı saldırısına uğradı #3

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