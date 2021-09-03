Adana’da, kadının boynundaki kolyeyi çekerek çalan kapkaççı kamerada

Markete giden Leyla Gül'e arkadan bisikletle yaklaşan Mehmet Ali Çeker, kadının boynundaki altın kolyeyi çekerek çaldı. Kapkaç anları, kameraya yansıdı.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde, 31 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında, bisikletli Mehmet Ali Çeker (19), markete gitmek için evden çıkan Leyla Gül’ü (51) takibe aldı.

Bir süre Gül’ü arkadan takip eden Çeker, hızla kadının boynundaki altın kolyeyi çekerek bisikletiyle olay yerinden kaçtı.

Yaşanan kapkaç anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Gül’ün kapkaççıyı yakalamak için peşinden koştuğu görüldü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

100’E YAKIN KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Bölgedeki 100’e yakın güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Şüphelinin birçok suçtan kaydı olan Mehmet Ali Çeker olduğu belirlendi.

KOLYE EVİN BAHÇESİNDE BULUNDU

Çeker, aynı mahalledeki evine yapılan baskında yakalanırken, Gül’ün boynundan çaldığı altın kolye ise evin bahçesinde bulundu. Emniyete götürülen Mehmet Ali Çeker ifadesinde, paraya ihtiyacı olduğu için kapkaç yaptığını söyledi.

“NE ÇEKİYORSUN ADAM MI ÖLDÜRDÜK”

Adliyeye sevk edilen Çeker, kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Ne çekiyorsunuz? Adam mı öldürdük?” dedi.

Çeker, çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, altın kolye Leyla Gül’e teslim edildi.