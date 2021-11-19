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- Adana'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı
Adana'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı
Kavşakta minibüs ile kamyonet çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
- DHA
- 19.11.2021 - 09:39
Sabah saat 07.30 sıralarında Hüseyin K. yönetimindeki 33 TP 202 plakalı kamyonet ile Rıdvan B. yönetimindeki 01 BJ 880 plakalı minibüs, Adana’nın Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Fatma Esma Nayman Caddesi Metal Sanayi Sitesi önündeki kavşakta çarpıştı.
Minibüs devrilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
10 KİŞİ YARALANDI
Yaralanan sürücüler Hüseyin K. ve Rıdvan B. ile araçlara bulunan 8 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.