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    Adana'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

    Kavşakta minibüs ile kamyonet çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
    • DHA
    • 19.11.2021 - 09:39
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    Adana'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

    Sabah saat 07.30 sıralarında Hüseyin K. yönetimindeki 33 TP 202 plakalı kamyonet ile Rıdvan B. yönetimindeki 01 BJ 880 plakalı minibüs, Adana’nın Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Fatma Esma Nayman Caddesi Metal Sanayi Sitesi önündeki kavşakta çarpıştı.

    Minibüs devrilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

    10 KİŞİ YARALANDI

    Yaralanan sürücüler Hüseyin K. ve Rıdvan B. ile araçlara bulunan 8 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

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