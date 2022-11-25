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    Adana’da kayıp oğlunu arayan baba, yardım istedi

    10 gün önce evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan genç adamın babası, evladının bulunmasını istiyor. Acılı baba “Ölüsünü ya da dirisini bulana 5 bin TL vereceğim” dedi.
    • 25.11.2022 - 10:45
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    Adana’da kayıp oğlunu arayan baba, yardım istedi

    Adana’da belediyenin ekmek fabrikasında çalışan 31 yaşındaki Ali Demir, 10 gün önce iş çıkışı merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’ndeki evlerine gitti.

    Evden cep telefonunun kılıfını alıp çıkan Demir'den ailesi bir daha haber alamadı.

    “Korkuyorum birisi öldürdü mü diye”

    Ali Demir’in babası Cuma Demir, evladının hayatından endişe ettiğini belirterek, “Birisi onu bir yerde öldürüp attı mı diye korkuyoruz. 9 yıldır çalışıyor, bir gün evden ayrılmadı. Arkadaşlarına soruyoruz, onlar da görmediklerini söylüyor. Polise haber verdik. Korkuyorum birisi öldürdü mü diye, bu zamanda her şey olabilir.” şeklinde konuştu.

    Adana’da kayıp oğlunu arayan baba, yardım istedi #1

    “Ölüsünü ya da dirisini bulana 5 bin TL vereceğim”

    Oğlunun kaçırılmış da olabileceğini söyleyen baba Demir, “Birisi oğlumu bulursa, oğlumun cenazesini ya da dirisini bulana, canlı görene 5 bin TL para vereceğim. Yeter ki oğlum çıksın. Kardeşleri, annesi bahçelerde tarlalarda her yerde onu ayırıyoruz günlerdir.” ifadelerini kullandı.

    Kayıp evladına çağrıda bulunan Cuma Demir, “Korkma, sen bir şey yapmadın kötü bir şey yapmadın. Beni duyuyorsan, beni ara. Ben sağım de evine gel.” dedi.

    Adana’da kayıp oğlunu arayan baba, yardım istedi #2


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