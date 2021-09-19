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    Adana'da kaza: 6 yaralı

    Çukurova'da yaşanan kazada iki araç çarpıştı. Meydana gelen olayda 6 kişi yaralandı.
    • AA
    • 19.09.2021 - 16:28
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    Adana'da kaza: 6 yaralı

    Adana'da iki otomobilin çarpışmasıyla feci kaza yaşandı.

    Songül K. yönetimindeki 01 FM 950 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda karşı şeride geçerek Serhat İ. idaresindeki 34 PY 7586 plakalı otomobille çarpıştı.

    6 KİŞİ YARALANDI

    Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Adana da kaza: 6 yaralı #1

    Adana da kaza: 6 yaralı #2

    Adana da kaza: 6 yaralı #3

    Adana da kaza: 6 yaralı #4

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