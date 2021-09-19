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Adana'da kaza: 6 yaralı
Çukurova'da yaşanan kazada iki araç çarpıştı. Meydana gelen olayda 6 kişi yaralandı.
- AA
- 19.09.2021 - 16:28
Adana'da iki otomobilin çarpışmasıyla feci kaza yaşandı.
Songül K. yönetimindeki 01 FM 950 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda karşı şeride geçerek Serhat İ. idaresindeki 34 PY 7586 plakalı otomobille çarpıştı.
6 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.