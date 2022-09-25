Adana’da kılıçlı tüfekli ‘çatı akıttı’ kavgası

Çatı akması nedeniyle başlayan kavgada kılıç çekildi, av tüfeği ateşlendi. Kılıçla iş yerini basan saldırgan, iş yeri sahibinin açtığı ateşle yaralandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde, 23 Eylül’de, iş yerinin çatısından dükkanına su aktığı gerekçesiyle D.E. isimli şahıs, komşuları A.D. ve M.D. ile telefonda tartıştı.

Tartışmanın ardından M.D. ve A.D., D.E.’nin kapısına kılıçla dayandı. Saldırganlardan biri D.E.’yi kolundan tutup tokatladıktan sonra kılıçla yaraladı

. İş yeri çalışanı panikle içeri kaçarken, kılıçla yaralanan esnaf D.E.’nin av tüfeğini ateşlemesi ile A.D. ayağından yaralandı.

Dükkan camları taşla kırıldı

İHA’nın haberine göre; kılıçla dükkan camlarına vuran ve ardından taşla kıran M.D. ise kayıplara karıştı.

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Ayağından yaralandı, hastaneye kaldırıldı

Ayağından av tüfeği saçması ile yaralanan A.D. Kozan Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Adana’ya sevk edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan esnaf D.E., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.D.’yi arama çalışmaları sürüyor.