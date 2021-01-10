Adana'da kısıtlamayı ihlal etti, bir kişinin ölümüne neden oldu

Adana'da kısıtlamayı ihlal etti, bir kişinin ölümüne neden oldu

Adana’da sokağa çıkma kısıtlamasında motosikletiyle uygulama noktasından kaçan Kemal Erdi Şimşek, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Tuğal’a çarptı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana gelen olayda, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi.

DUR İHTARINA UYMADI

Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü 30 yaşındaki Kemal Erdi Şimşek, Hasan Şaş Bulvarı Karataş Caddesi'ne doğru kaçmaya başladı.

KAÇARKEN BİRİNE ÇARPTI

Karataş ilçesi yönüne doğru hızla ilerleyen Şimşek, bu esnada yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Tuğal’a çarptı.

YAYA ÖLDÜ, SÜRÜCÜ DE AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Şimşek, kafasını kaldırıma çarparak ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ahmet Tuğal'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana'da kısıtlamayı ihlal etti, bir kişinin ölümüne neden oldu ViDEO

MOTORU METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Şimşek ise ambulansla hastaneye götürüldü. Şimşek'in kullandığı motosikletin 246 metre sürüklendiği görüldü.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hayatını kaybeden Tuğal’ın yakınları ise kaza yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Tuğal'ın damadı olduğu öğrenilen bir kişi, kayınpederinin cansız bedeninin görünce baygınlık geçirerek yere yığıldı.

Tuğal’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.