Euro
9.0256
0.03%
Dolar
7.3732
0.34%
Altın
438.21
-3.06%
Borsa
1.541
1.21%
Bitcoin
304.972
-0.69%
EXEN Coin
11.32
0.17%
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    Adana'da kısıtlamayı ihlal etti, bir kişinin ölümüne neden oldu

    Adana’da sokağa çıkma kısıtlamasında motosikletiyle uygulama noktasından kaçan Kemal Erdi Şimşek, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Tuğal’a çarptı.
    • DHA
    • 10.01.2021 - 12:42
    • Güncelleme : 10.01.2021 - 13:07
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da kısıtlamayı ihlal etti, bir kişinin ölümüne neden oldu

    Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana gelen olayda, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi.

    DUR İHTARINA UYMADI

    Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü 30 yaşındaki Kemal Erdi Şimşek, Hasan Şaş Bulvarı Karataş Caddesi'ne doğru kaçmaya başladı.

    KAÇARKEN BİRİNE ÇARPTI

    Karataş ilçesi yönüne doğru hızla ilerleyen Şimşek, bu esnada yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Tuğal’a çarptı.

    YAYA ÖLDÜ, SÜRÜCÜ DE AĞIR YARALANDI

    Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Şimşek, kafasını kaldırıma çarparak ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, Ahmet Tuğal'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Adana'da kısıtlamayı ihlal etti, bir kişinin ölümüne neden oldu ViDEO

    Adana da kısıtlamayı ihlal etti, bir kişinin ölümüne neden oldu #1

    MOTORU METRELERCE SÜRÜKLENDİ

    Şimşek ise ambulansla hastaneye götürüldü. Şimşek'in kullandığı motosikletin 246 metre sürüklendiği görüldü.

    Adana da kısıtlamayı ihlal etti, bir kişinin ölümüne neden oldu #2

    YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Hayatını kaybeden Tuğal’ın yakınları ise kaza yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Tuğal'ın damadı olduğu öğrenilen bir kişi, kayınpederinin cansız bedeninin görünce baygınlık geçirerek yere yığıldı.

    Tuğal’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Adana da kısıtlamayı ihlal etti, bir kişinin ölümüne neden oldu #3

    Adana da kısıtlamayı ihlal etti, bir kişinin ölümüne neden oldu #4

    Adana da kısıtlamayı ihlal etti, bir kişinin ölümüne neden oldu #5

    Adana

    Adana

    Adana

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir