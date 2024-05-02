Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den hudut güvenliğiyle ilgili açıklama "Hudutlarımız ile ilgili, açık net söylüyorum, girmek mümkün değil!" vurgusunda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sınıra gelenlerin 'Ya geçerim ya ölürüm' dediğini söyledi.

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ensonhaber.com

Türk Silahlı Kuvvetleri, hem sınır ötesinde hem de ülke içinde hainlere göz açtırmıyor.

Sınırda görevli Mehmetçik, güvenliği kesintisiz sağlamak için elleri tetikte bekliyor.

Türk askeri, 7 gün 24 saat temelinde hareket ederek gözünü hedeften ayırmıyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, CNN Türk'e verdiği röportajında sınır güvenliğine dikkat çekti.

Gazeteci Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Bakan Güler, "Hudutlarımızla ilgili kesinlikle girmek mümkün değil" dedi.

Bakan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Binlerce kilometre aşıp gelenler ya geçeceği ya öleceğim diyor"

9-10 ülke bizim hudut güvenlik sistemimizi kendi ülkesinde yaptırmak için bizimle görüşüyorlar. Tedbirin sonu yok. Biz görebildiğimiz kadarıyla aldığımız tedbirlerle girmek mümkün değil. Karşıdan gelen insanlar binlerce kilometre aşıp gelen insanlar ya geçeceğim ya öleceğim diyor. Biz buradan sokmamak için her türlü mücadeleyi veriyoruz. 60 bin civarında kahraman hudutlarımızda görev yapıyorlar.

"Silahlı kuvvetlerimiz sürekli hazırda bekliyor"

Bizim coğrafyamıza baktığımızda dünyanın en pahalı toprağında yaşıyoruz. 60 milyon turist geliyor, 7 iklim yaşıyoruz. Bizim topraklarımız çok değerli. Bu yüzden belada hep başımızda. Bu sebeple silahlı kuvvetlerimizin ilgili kurumlarımızın sürekli hazır olmasını gerektiriyor. Bu ülkemizin durumu bir de bölgemizin durumu var. Biz sürekli hazır olduğumuz için günlük yaşantımızı etkileyen bir şey yok. Dışişleri Bakanımız 3 günde 4 ülkeyi geziyor. Hem ülkemiz hem bölgemiz bunu gerektiriyor.

"PKK terör örgütü Irak'ın kuzeyine yerleşti"

Yaşar Güler, şu açıklamalarda bulundu:

Irak tarihi komşumuz. Her zaman iyi ilişkileri sürdürmek gayretindeyiz. PKK terör örgütü Irak'ın kuzeyine yerleşti ve hiç karışan yok. Bizden başka rahatsızlık duyan yok. Her gün geliyor üs bölgelerine saldırıyor dedik. Bu terörü kaynağında tüketeceğiz dedik. Sürekli operasyon yapacağız dedik. PKK, 800 köyü boşaltmış durumda. Buradaki sivil insanlar terk etmiş durumda.



22 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ciddi toplantılar serisi yapıldı. Yıllardır tüm Avrupa'nın Amerika'nın terör örgütü dediği PKK'ya Iraklı komşularımız demiyordu ve biz çok ısrarcı olduk. Onlara da teşekkür ediyoruz. Onlar için de zor bir durum. Yasaklanmış örgüt ifadesini kabul ettiler.



Biz KYB'ye hepsine söylüyoruz, en son toplantıda sayın Cumhurbaşkanımız açıkça ifade ettiler. Bu terör örgütünden arının kendinizi kurtarın yeni bir fırsat ve ortam yaratın biz de size yardımcı olalım dedik. Tedbirlerin hepsi masada duruyor.

"Terörle mücadelede esaslarımızı değiştirdik"

Terörle mücadele esaslarımızı değiştirdik. Teröristi kaynağında yok etme stratejinde hareket ediyoruz. Artık örgüt yıllardır rahat yaşadığı yerleri terk ederek güneye doğru çekilmek zorunda. Biz ne gerekiyorsa yapmak zorundayız ve yapacağız.



Şu ana kadar hava gücüyle ilgili bu bağlamında bizi rahatsız eden bir durum yok. Böyle bir şeyi PKK'dan ayrı güç olarak iddia eden dostlarımızda var. PKK'ya vermiyoruz, bu taraftaki PKK'yla ilgisi YPG'ye veriyoruz diyorlar. İki helikopterin düşmesinden sonra ara verdiler ya da başka şekilde faaliyet yürütüyorlar.

"Türkiye'de en yoğun petrol kuyusunu Gabar'da açtık"

Bugün Türkiye en yoğun petrol kuyusunu Gabar'da açtık. Günde 40 bin varili geçtik. Yıl sonunda bakanlığımızın gayretiyle 100 bin varili geçeceğiz. Bugün 44 bin varil petrolü çıkarabiliyorsak Hakkari yaylalarında turistleri ağırlayabiliyorsak bunun bir mesaj olması lazım. PKK teröründen yurt içinde söz etmemiz gerektiğini düşünüyorum.

"Müttefiklerimizle bu konuda anlaşamıyoruz, bazı dostlar PKK/YPG'ye pilotaj eğitimi veriyor"

Müttefiklerimizle bu konuda anlaşamıyoruz. Bazı dostlar PKK/YPG'ye pilotaj eğitimi veriyor. Biz DEAŞ'la mücadele kapsamında silahlı güçlere destek oluyoruz diyor. Biz de PKK'nın kendisi diyoruz. Adam kendisi demiyor biz PKK'nun türeviyim diyor. Eğer sen bunlara destek oluyorsan destek oluyorum de diyoruz. Bizim aklımızla dalga geçme diyoruz. Adam teslim oluyor Haseke'de çalışıyordum geçen ay bizi bu tarafa gönderdiler diyorlar. Böyle bir şey kabul edilebilir mi. Dostlarımızın bu desteklen vazgeçmeleri gerekiyor.



Fırat Kalkanı Harekatın da DEAŞ'la mücadele en tek TSK'dır. Suriye'de DEAŞ'ın adı bitti hepsi Irak'a kaçtılar. Bugün dahi siz DEAŞ'la mücadele etmek istiyorsanız biz sizinle mücadele etmeye hazırız diyoruz. Ama anlıyoruz ki dert bu değil. Konuştuğumuz lisan dünyanın anladığı bir lisan. Komşuyla konuşuyorlar. Suriye'de DEAŞ tehdidi nasıl bitti. Onlarda göğüs göğüse mücadele eden yok.

"Bugün güvenlikle ilgili bir sorunumuz kalmadı"

Suriye'deki asıl operasyon yapma amacımız hudutlarımızı ilerden koruyabilmek. Biz faaliyete başlamadan önce Hatay'da Kilis'te kendi bağın bahçesine bizim vatandaşımız gidemez olmuştu. Her gün havan saldırıları roketatarlar bahçeleri yakıyor, bombalı patlamalar oldu insanlarımızı kaybettik. Biz durup dururken bu kararı almadık. Türkiye kendi vatandaşını ve sınırlarını korumak için bu faaliyete başladık. Bugün güvenlikle ilgili bir sorunumuz kalmadı. Türkiye gibi yüzyıldır buradayız ve burada olacağız, onlarda orada kalacaksa böyle devam ederiz.



Suriye'yle ilgili görüşlerimiz açık. Suriye rejiminden beklentilerimiz var. Anayasayı kabul edecek, serbest seçim yapılacak kim kazanırsa biz saygı duyarız. Ülkenin sınırlarına saygı bizim her komşumuz için geçerli. Astana görüşmelerinde görüşüyoruz. Bizim kimsenin toprağında petrolünde gözümüz yok. Anayasayı kabul et, seçimlere git, kazan diyoruz. Biz bunu kabul ederiz diyoruz.



Biz yıllardır terörle mücadele ediyoruz. Dünyadaki barışı destekleme harekatlarına iştirak ediyoruz. Biz ordumuzun ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Hiçbir endişemiz yok. Kazalar olabilir. Biz işimizi yapacağız ve bunu başaracağız başarıyoruz. Biz silahlı kuvvetlerimizi en kötü şartlara göre yetiştiriyoruz. Üs bölgelerimiz açık kimseden gizlimiz saklımız yok. Her geçen gün üstüne koyarak PKK terör örgütünü bitireceğiz. Onlar için en kolay iş Türk adaletine teslim olmaktır. Bu sondan başka bir son yok.

"Hem İran sınırında hem Irak hem Suriye sınırında terörle mücadele ediyoruz"

Hem İran sınırında hem Irak hem Suriye sınırında terörle mücadele ediyoruz. İran sınırında PKK ile mücadele diyoruz sınır geçiyor ve kaçıyor. Biz İranlı dostlarımızla konuşuyoruz, bakın şuraya gittiler diyoruz, biz baktık orada kimse yok diyorlar. Bu hoş değil.

"Gazze'ye 19 askeri uçağımızla malzeme götürdük, yaralıları getirdik"

Şu an Türkiye'nin hassasiyetini dünya biliyor. Nerede bir mazlum varsa sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye mutlaka onun yanında. Gazze'de de ne zamanki çocuklar kadınlar hastaneler vurulmaya başladığı zaman biz derhal Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yardım faaliyetlerine başladık.



19 askeri uçağımızla malzeme götürdük ve yaralıları getirdik. THY uçaklarıyla kendi insanlarımızı getirdik ve 9 büyük gemiyle binlerce ton malzemeyi oraya götürdük. Geçmişte hak etmediğimiz şekilde bazı şeyler ihraç ediliyor denildi, bunları kabul etmemiz mümkün değil. Bunları kınıyorum.

"Eurofihgter almak istiyoruz"

Eurofighter sadece Almanyalı dostlarımıza ait bir uçak değil. Bu uçağı almak istiyoruz. Alman dostlarımızın kendi kendilerine takıldıkları yanlar var. NATO gibi bir teşkilatın üyeleri olarak bizim bunları kabul etmemiz mümkün değil. Kişisel olarak inanıyorum ki kısa süre içinde çözüme kavuşacak. Suudi Arabistan'a verilmesi bir başlangıç olabilir.

"Yunanistan'ın F-35 alması her şeyin hakimi olacağım demek kabul edilemez"

Yunanistan da NATO'nun bir üyesi. F-35 alıyor, alsın memnunuz. F-35 alacağım ve her şeyin hakimi olacağım demek kabul edilemez. Kendi KAAN'ımız geliyor. Kendi uçağımızı bekleyeceğiz. Amerikalı dostlarımızla F-35 konusunda nasıl bir gelişme olacağını bilmiyoruz.



Bugün dünyada savaş çok zor ve her bir savaş bir yıkım demek. Hiçbir dostumuz komşumuzla kötü ilişki arzu etmiyoruz. Milli çıkarlarımızı unutacağız dost olacağız demek değil. Anlaşabileceğimiz hususları bulalım diyoruz. Güven artsın önce diyoruz. Sonra önemli konular görüşülecek tabi ki. Öncelikle anlaşabileceğimiz konularda konuşalım diyoruz. Her gün Ege'de faaliyet yapmak zorunda değiliz.

"Uçak gemisi yapmak 40 KAAN'ı yapmaktan daha ucuz"

Türkiye artık kabına sığmayan bir ülke. Bir ucumuz Somali'de bir ucumuz Azerbaycan'da. Biz kardeşlerimize de erişecek her ortamı yaratmalıyız. Uçak gemisi yapmak 40 KAAN'ı yapmaktan daha ucuz. Kendimiz yapacağız ve buna ihtiyacımız var. Afrikalı kardeşlerimiz Cumhurbaşkanımızla görüşmek için bekliyorlar. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. TSK'ye her şey gerekiyor.



Kızılelma en iyi uçak. Savunma sanayimizde çalışan emekçi kardeşlerime teşekkür etmek istiyorum. Çok iddialı çalışmalar yapıyorlar. Daha isimsiz kahramanlarımız var. OSB'lerimizle binlerce ufak şirket alt yüklenici olarak binlerce şirket gece gündüz çalışıyorlar. KAAN önümüzdeki önemli beklentilerimizden bir tanesi. Çalışmalar hızla devam ediyor.

"S-400 sistemimizi herhangi bir ülkeye vermemiz söz konusu olamaz"