Türk Silahlı Kuvvetleri, hem sınır ötesinde hem de ülke içinde hainlere göz açtırmıyor.

Sınırda görevli Mehmetçik, güvenliği kesintisiz sağlamak için elleri tetikte bekliyor.

Türk askeri, 7 gün 24 saat temelinde hareket ederek gözünü hedeften ayırmıyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, CNN Türk'e verdiği röportajında sınır güvenliğine dikkat çekti.

Gazeteci Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Bakan Güler, "Hudutlarımızla ilgili kesinlikle girmek mümkün değil" dedi.

Bakan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Binlerce kilometre aşıp gelenler ya geçeceği ya öleceğim diyor"

"Silahlı kuvvetlerimiz sürekli hazırda bekliyor"

"PKK terör örgütü Irak'ın kuzeyine yerleşti"

Yaşar Güler, şu açıklamalarda bulundu:

Irak tarihi komşumuz. Her zaman iyi ilişkileri sürdürmek gayretindeyiz. PKK terör örgütü Irak'ın kuzeyine yerleşti ve hiç karışan yok. Bizden başka rahatsızlık duyan yok. Her gün geliyor üs bölgelerine saldırıyor dedik. Bu terörü kaynağında tüketeceğiz dedik. Sürekli operasyon yapacağız dedik. PKK, 800 köyü boşaltmış durumda. Buradaki sivil insanlar terk etmiş durumda. 22 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ciddi toplantılar serisi yapıldı. Yıllardır tüm Avrupa'nın Amerika'nın terör örgütü dediği PKK'ya Iraklı komşularımız demiyordu ve biz çok ısrarcı olduk. Onlara da teşekkür ediyoruz. Onlar için de zor bir durum. Yasaklanmış örgüt ifadesini kabul ettiler. Biz KYB'ye hepsine söylüyoruz, en son toplantıda sayın Cumhurbaşkanımız açıkça ifade ettiler. Bu terör örgütünden arının kendinizi kurtarın yeni bir fırsat ve ortam yaratın biz de size yardımcı olalım dedik. Tedbirlerin hepsi masada duruyor.

"Terörle mücadelede esaslarımızı değiştirdik"

"Türkiye'de en yoğun petrol kuyusunu Gabar'da açtık"

"Müttefiklerimizle bu konuda anlaşamıyoruz, bazı dostlar PKK/YPG'ye pilotaj eğitimi veriyor"

"Bugün güvenlikle ilgili bir sorunumuz kalmadı"

Suriye'deki asıl operasyon yapma amacımız hudutlarımızı ilerden koruyabilmek. Biz faaliyete başlamadan önce Hatay'da Kilis'te kendi bağın bahçesine bizim vatandaşımız gidemez olmuştu. Her gün havan saldırıları roketatarlar bahçeleri yakıyor, bombalı patlamalar oldu insanlarımızı kaybettik. Biz durup dururken bu kararı almadık. Türkiye kendi vatandaşını ve sınırlarını korumak için bu faaliyete başladık. Bugün güvenlikle ilgili bir sorunumuz kalmadı. Türkiye gibi yüzyıldır buradayız ve burada olacağız, onlarda orada kalacaksa böyle devam ederiz.



Suriye'yle ilgili görüşlerimiz açık. Suriye rejiminden beklentilerimiz var. Anayasayı kabul edecek, serbest seçim yapılacak kim kazanırsa biz saygı duyarız. Ülkenin sınırlarına saygı bizim her komşumuz için geçerli. Astana görüşmelerinde görüşüyoruz. Bizim kimsenin toprağında petrolünde gözümüz yok. Anayasayı kabul et, seçimlere git, kazan diyoruz. Biz bunu kabul ederiz diyoruz.



Biz yıllardır terörle mücadele ediyoruz. Dünyadaki barışı destekleme harekatlarına iştirak ediyoruz. Biz ordumuzun ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Hiçbir endişemiz yok. Kazalar olabilir. Biz işimizi yapacağız ve bunu başaracağız başarıyoruz. Biz silahlı kuvvetlerimizi en kötü şartlara göre yetiştiriyoruz. Üs bölgelerimiz açık kimseden gizlimiz saklımız yok. Her geçen gün üstüne koyarak PKK terör örgütünü bitireceğiz. Onlar için en kolay iş Türk adaletine teslim olmaktır. Bu sondan başka bir son yok.