Hatay'da boğazına bozuk para kaçan küçük çocuğu amcası kurtardı Hatay'da boğazına bozuk para kaçan çocuk, amcasının sürücü kursunda öğrendiği Heimlich manevrasını uygulamasıyla kurtarıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde oyun oynayan 3 yaşındaki Ömer Arslan'ın boğazına bozuk para kaçtı.

Bahçede dinlenmek için oturan 23 yaşındaki Adnan Arslan, yeğeni Ömer'in nefes almakta güçlük çektiğini fark etti.

Sürücü kursundan öğrendiği Heimlich manevrasını uygulayan Arslan, parayı yeğeninin boğazından çıkarmayı başardı.

Yaşananlar kamerada

Arslan'ın ölümle burun buruna gelen 3 yaşındaki yeğenini kurtardığı anlar saniye saniye anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde 3 yaşındaki çocuğun salıncakta sallanırken boğazına paranın kaçması ve amcası Adnan’ın Heimlich manevrasıyla yeğenini kurtardığı anlar yer aldı.

"Sürücü kursundaki derslerden öğrendim"

Heimlich manevrasıyla yeğeninin hayatını kurtaran Adnan Arslan, "Bahçede dinlenmek için oturuyordum, o esnada yeğenim salıncakta sallanıyordu. Elinde bozuk paralarla sallanırken boğazına kaçtı. Ben otururken yeğenim yüzü kırmızı şekilde yanıma geldi. İlk önce fark etmedim ama sonra nefes alamadığını fark ettim. Hemen sırtını kendime doğru çevirip Heimlich manevrasına başladım. 7 manevradan sonra boğazından 1 lira metal para çıktı. Ondan sonra derin bir nefes aldım. Sürücü kursundaki derslerden öğrendim. Sosyal medyalardan gördüğüm Heimlich manevrası videolarını izlerken öğrendim. Heimlich manevrasıyla yeğenimin hayatını kurtardım" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)