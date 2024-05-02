Ankara'da boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi'nde bir şahıs ve E.K. isimli kadın, sohbet ederken tartışmaya başladı.
Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan ve kısa bir süre sonra olay yerine geri dönen saldırgan, yanında getirdiği bıçakla E.K. isimli kadına saldırdı.
Boğazından bıçakladı
Saldırgan, kadını boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Olayı gören bir başka kadın kavgayı ayırmaya çalışırken saldırgan tarafından bacağından yaralandı.
Ağır yaralanan E.K. ile hafif yaralanan diğer kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
Durumu ciddi
Boğaz ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan E.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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