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Ankara'da boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Ankara'da boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı Ankara'da tartıştığı şahıs tarafından boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Olaya müdahale eden bir başka kadını da bacağından yaralayan saldırgan kaçtı.