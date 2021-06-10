Adana'da kızı yandı, oğlu boğularak can verdi

Kızı yanarak oğlu boğularak hayatını kaybeden anne Rahime Saydan, "6 çocuğum vardı 3 kız 3 erkek ama 2’si vefat etti, 4 kaldı" dedi.

Adana'da yaşayan Rahime Saydan, Beytullah Kerse ile evlendi.

Çiftin 3 kız 3 erkek çocuğu oldu.

Ancak Saydan 20 yıl önce eşinden boşanarak, çocuklarını tek başına büyüttü.

OĞLU BOĞULDU

2019 yılında Saydan’ın oğlu 27 yaşındaki Yunus Emre Kerse'nin, kaybolduktan 48 gün sonra Seyhan Nehri’nde cesedi bulundu.

Aile bu acı haber ile yıkıldı.

KIZI YANARAK CAN VERDİ

Bu olaydan iki yıl geçtikten sonra ise Saydan’ın en küçük kızı 19 yaşındaki Zeliha Kerse, 24 Mayıs gecesi merkez Sarıçam ilçesine bağlı Bayramhacılı Mahallesi Çatalan Köprüsü üzerinde, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarpması sonucu kaza geçirdi.

Kaza sonucu otomobilin bagajında bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu otomobilde yangın çıkınca, Zeliha Kerse ve arkadaşı Ali Menteş araçta sıkıştı.

Bir süre sonra Menteş kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, Zeliha Kerse otomobilde kaldı.

Bu sırada yoldan geçen bir taksici durup, Kerse’yi tamamen yanmaktan son anda kurtardı.

Ali Menteş, Balcalı Hastanesi'ne Kerse ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Menteş tedavisinin ardından taburcu olurken, Kerse geçtiğimiz Pazar günü 6 Haziran’da hayatını kaybetti.

Genç kız ailesi tarafından toprağa verildi.

"KIZIM ARABANIN İÇİNDE YANIYORMUŞ AMA.."

2 yıl arayla iki çocuğunu toprağa veren acılı anne Rahime Saydan gözyaşları içinde, “Arabayla 3 arkadaş gidiyorlarmış, yolda bir arkadaşı inmiş.

Daha sonra kaza yapıyorlar, o sırada bagajdaki piknik tüpü patlamış.

Kızım arabanın içinde yanıyormuş ama çıkamamış.

Yoldan geçen bir vatandaş yardıma koşmuş o çıkartmış.

Bana haber geldi gittim, kızım ‘annem yanıyorum’ diye bağırıyordu. Ben yavrumu, kuzumu kurtaramadım.

Arabanın içinde olan kişi kendini çıkartıyor ama neden kızımı kurtarmıyor.

Sonuna kadar şikayetçiyim, kızımın kanı yerde kalmasın. 6 çocuğum vardı 3 kız 3 erkek ama 2’si vefat etti 4 kaldı.

Oğlumun da bundan iki yıl önce Seyhan Nehri'nde cenazesi bulunmuştu.” dedi.

Adana'da kızı yandı, oğlu boğularak can verdi VİDEO





AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Bu arada 19 yaşında yanarak ölen Zeliha Kerse’nin kaza yaptığı yerde, daha önceden video çekip sosyal medyada paylaştığı da ortaya çıktı.

Kerse’nin, tam kaza yaptığı yerde video çekip şarkı söylediği görülüyor.

Aile, kazadan dolayı yanındaki arkadaşından şikayetçi oldu.

Bu şikayet üzerine arkadaşı ifade verip serbest bırakıldı.



