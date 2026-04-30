Edirne'de milletvekiline ait araçta kaçak ürün davasında karar

Edirne’de kamuoyunun yakından takip ettiği kaçakçılık davasında karar çıktı. Milletvekili Ediz Ün’e ait araçta ele geçirilen çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ve aparatlarına ilişkin yargılanan 2 sanık, mahkeme tarafından hapis ve para cezasına çarptırıldı.

MAHKEMEDEN CEZA KARARI

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar F.A. ve Ç.R.Ç. hakkında hüküm açıklandı. Mahkeme heyeti, iki sanığa ayrı ayrı 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası ile 131 bin 250’şer lira adli para cezası verilmesine karar verdi. Kararın istinaf yolu açık tutuldu.

SAVUNMA: "İLGİSİ YOK"

Duruşmada Ç.R.Ç.’nin avukatı, müvekkilinin kaçak ürünlerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savundu. Araç arızası nedeniyle sanığın diğer sanığın kullandığı araca Edirne’de bindiğini öne süren avukat, beraat talebinde bulundu.

KURUMDAN ÜST SINIR TALEBİ

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün avukatı ise sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını ve ele geçirilen kaçak ürünlerin müsaderesini talep etti.

BİNLRCE ÜRÜN ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Olay, Eylül 2024’te Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin TEM Otoyolu gişelerinde gerçekleştirdiği denetimde ortaya çıkmıştı. Durdurulan cipte yapılan aramada, sanıklar tarafından rızayla teslim edilen çok sayıda kaçak ürün ele geçirilmişti.

Ele geçirilenler arasında;

530 boş elektronik sigara kutusu

2 bin 242 elektronik sigara kiti

2 bin 790 sigara başlığı

1275 ateşleyici

130 likit haznesi

18 sigara likidi bulundu

Sanıklar, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

ARAÇ MİLLETVEKİLİ EDİZ ÜN'E AİTTİ

Söz konusu aracın, olayın yaşandığı dönemde CHP Edirne Milletvekili olan Ediz Ün’e ait olduğu belirlenmişti. Ün, olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını ifade ederek, kaçak ürünlerin bilgisi dışında araca yüklendiğini öne sürmüştü.

SORUŞTURMA SÜRECİNDE İSTİFA ETTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Ün, soruşturma tamamlanana kadar partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında “eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Mahkemenin verdiği kararın ardından tarafların istinaf yoluna başvurabileceği öğrenildi. Olayla ilgili hukuki sürecin bir üst mahkemede devam etmesi bekleniyor.