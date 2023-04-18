Adana'da köy evinde yaşamak istediğini söyleyen kadınla evlenmek istedi! 520 bin lira dolandırıldı Köye dönmek istemeyen eşini terk eden adam köy hayatını seviyorumm vaadiyle evlenmek isteyen Türkmenistan uyruklu kadın tarafından 520 bin lira dolandırılarak mağdur edildi.

İHA

Vatandaşları ağlarına düşüren dolandırıcıların kimlikleri her geçen gün değişiyor...

Yetkilerin uyarılarına rağmen dolandırıcıların ağına düşen vatandaşlar farklı şekillerde mağdur oluyor.

Kıbrıs'ta yaşayan 60 yaşındaki 3 çocuk babası Bilal Nergis, evlenmek isterken dolandırıldı.

Nergis, köy hayatını sevdiği için Adana’nın Feke ilçesine bağlı Gedikler Mahallesi'ndeki köy evine dönmek istedi.

Tek başına köy evine yerleşti

Ancak 55 yaşındaki eşi Fatma’nın gelmek istememesi nedeniyle tartışan yaşlı adam tek başına köy evine geldi.

Yeni bir kadınla tanıştı

Nergis, 1 ay önce sosyal medyada gezerken Türkmenistan’da yaşadığını beyan edip yardıma muhtaç olduğu öne sürülen kendisini de Miray El (40) olarak tanıtan bir kadınla tanıştı.

"Sırtımda odun taşır, soba yakarım"

Bir süre kadınla konuşan Nergis kadının, "Kaldığım baraka hep su alıyor. Beni buradan kurtar. Ben köy hayatını çok seviyorum. Sırtımda odun taşır, soba yakarım. Seninle evlenirim." sözlerine kanıp evlenmeye kalktı.

520 bin lira gönderdi

Bilal Nergis, ardından Türkmenistan’da olduğu öne sürülen kadına Türkiye’ye gelmesi için 1 ay içerisinde farklı dönemlerde 24 seferde toplam 520 bin lira para gönderdi.

15’er dönümlük tarla sattı, banka ve tefeciden para aldı

Kadının her istediği parayı verilen farklı IBAN adreslerine gönderen adam, bu süreçte Kıbrıs’ta çalışıp biriktirdiği bütün parasını, Feke ilçesindeki 15 dönümlük 2 tarlasını sattı oda yetmeyince bankadan kredi çekip tefeciden para aldı.

Dolandırıldı

1 hafta önce polis bir arkadaşına durumdan bahseden Nergis, o sayede dolandırıldığını anladı ve Feke Jandarma Karakol Komutanlığı’na giderek şikayetçi oldu.

"Türkiye’ye gelince hepsini geri çekeceğiz"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Bilal Nergis, gönderdiği paraları kadının ‘Türkiye’ye gelince hepsini geri çekeceğiz. Şuanda hepsi hesaplarda duruyor’ dediği için gönderdiğini söyledi.

"Aradığımda yardıma muhtaç olduğunu söyledi"

Nergis şu ifadeleri kullandı:

Bu kadını sosyal medyada görünce ben çekinerek aradım. Kendisinin Türkmenistan’da olduğunu söyledi ama numara Türkiye numarasıydı.



Aradığımda yardıma muhtaç olduğunu söyledi. Bende buna acıdım. Ancak sürekli benden para istedi. Bende parayı yolladım.

"Toplamda 24 seferde 520 bin lira yolladım"

Kadının ‘Bulgaristan gümrüğündeyim, kırmızı bültenim var’ diyerek para istediğini anlatan Nergis şöyle konuştu:

Kırmızı bültenim var. Buradan geri gidersem 5 yıl yurt dışına çıkamam deyince 80 bin lira para yolladım. Bana adının Elif ve memleketinin Adana olduğunu söyleyip gümrük memuru olduğunu da beyan eden bir kadın dedi ki bu paralar karta yatıyor.



Bu kadın Adana’ya gelince paraları 5 ATM’den çekeceksiniz. Ortak hesaba para yatıyor dediler. Bende ‘Buyursun gelsin’ dedim.



Ancak bu paraların karta yatması için 20 bin lira istediler. Sonra 20 bin daha istediler, onu da yolladım. Toplamda 24 seferde 520 bin lira yolladım.

"Benim hanım köy evini istemiyor bu da böyle deyince kanımıza girdi"

Kendisini dolandıran kadının halen para istediğini anlatan Nergis şunları söyledi: