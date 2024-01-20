Adana'da kruvasan paketine gizlenmiş bonzai bulundu

DHA
Türkiye genelinde uyuşturucuya yönelik operasyonlar hızla devam ediyor.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesindeki Adana Otogarı önünde, elinde poşetle yürüyen Fuat Ç.'yi şüpheli olduğu değerlendirilerek durdurdu.
Kruvasan paketi içinde bonzai bulundu
Ekiplerin, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada, elinde taşıdığı poşette, 3 kruvasan paketinin içerisine gizlenmiş, toplamda 300 gram bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Fuat Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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