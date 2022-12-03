Adana'da meşale şov yapılan meyhane yandı

Meyhanede servis sırasında yakılan meşalelerden çıkan yangın, motosiklet kiralama dükkanıyla üst kattaki fast food restoranına sıçradı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir meyhanede yangın çıktı.

Garsonların masaya servis yaparken yaktığı meşalelerin plastik çiçeklerini tutuşturmasıyla çıktığı öne sürülen yangın, bitişikteki motosiklet kiralama dükkanı ile üst kattaki fast food restoranına sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

6 milyon liralık zarar

DHA'nın haberine göre; yangında 3 iş yerinde de büyük zarar oluştu. Motosiklet kiralama dükkanındaki onlarca motosikletin yandığı ve iş yeri sahibinin 6 milyon lirayı aşkın zarara uğradığı öğrenildi.

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