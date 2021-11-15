Euro
11.4999
0.41%
Dolar
10.0287
0.29%
Altın
599.06
-0.15%
Borsa
1.639
0%
Bitcoin
659.212
0.74%
BTXN Coin
20.96
-1.13%
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Adana'da minibüs sulama kanalına düştü: Çıkıp yardım beklediler

    Virajda savrulan minibüs, sulama kanalına düştü. Sürücü ile eşi, aracın üzerine çıkıp kurtarılmayı bekledi. Bu sırada çevredekilerin cep telefonlarıyla canlı yayın yapması dikkat çekti.
    • DHA
    • 15.11.2021 - 07:48
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 08:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da minibüs sulama kanalına düştü: Çıkıp yardım beklediler

    Adana’nın Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ndeki soğan tarlasından dönen Mehmet Emin Diş (43) yönetimindeki minibüs, sürücüsünün virajı almaması sonucu Sümbül Caddesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.

    Sürücü Diş ile yanındaki eşi Rabia (39), aracın üzerine çıkıp, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    CANLI CANLI YAYINLADILAR

    Bu sırada çevredekilerin cep telefonlarıyla kayda girip, canlı yayın yapması dikkat çekti.

    Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, şişme bot ile kanala girip çifte ulaştı.

    Adana'da minibüs sulama kanalına düştü: Çıkıp yardım beklediler ViDEO

    BOTLA KIYIYA ÇIKARILDILAR

    Can yeleği giydirilen çift, botla kıyıya çıkarıldı. Çift, yakınları ile birlikte eve döndü.

    Minibüs de vinçle sulama kanalından çıkartıldı.

    Adana da minibüs sulama kanalına düştü: Çıkıp yardım beklediler #1

    Adana da minibüs sulama kanalına düştü: Çıkıp yardım beklediler #2

    Adana da minibüs sulama kanalına düştü: Çıkıp yardım beklediler #3

    Adana da minibüs sulama kanalına düştü: Çıkıp yardım beklediler #4

    Adana da minibüs sulama kanalına düştü: Çıkıp yardım beklediler #5

    Adana da minibüs sulama kanalına düştü: Çıkıp yardım beklediler #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir