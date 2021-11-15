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- Adana'da minibüs sulama kanalına düştü: Çıkıp yardım beklediler
Adana'da minibüs sulama kanalına düştü: Çıkıp yardım beklediler
Virajda savrulan minibüs, sulama kanalına düştü. Sürücü ile eşi, aracın üzerine çıkıp kurtarılmayı bekledi. Bu sırada çevredekilerin cep telefonlarıyla canlı yayın yapması dikkat çekti.
- DHA
- 15.11.2021 - 07:48
- Güncelleme : 15.11.2021 - 08:03
Adana’nın Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ndeki soğan tarlasından dönen Mehmet Emin Diş (43) yönetimindeki minibüs, sürücüsünün virajı almaması sonucu Sümbül Caddesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.
Sürücü Diş ile yanındaki eşi Rabia (39), aracın üzerine çıkıp, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
CANLI CANLI YAYINLADILAR
Bu sırada çevredekilerin cep telefonlarıyla kayda girip, canlı yayın yapması dikkat çekti.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, şişme bot ile kanala girip çifte ulaştı.
Adana'da minibüs sulama kanalına düştü: Çıkıp yardım beklediler ViDEO
BOTLA KIYIYA ÇIKARILDILAR
Can yeleği giydirilen çift, botla kıyıya çıkarıldı. Çift, yakınları ile birlikte eve döndü.
Minibüs de vinçle sulama kanalından çıkartıldı.