Haberler



3. Sayfa



Adana'da motosikleti çalıp 500 TL'ye sattı: Gördüm çok beğendim

Adana'da motosikleti çalıp 500 TL'ye sattı: Gördüm çok beğendim Park halindeki motosikleti çalıp kayıplara karışan şahıs, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından yakalanırken, emniyette verdiği ifadede "Motosikleti görünce çok beğendim, o an da çalmaya karar verdim" dedi.