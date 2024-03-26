Adana'da motosikleti çalıp 500 TL'ye sattı: Gördüm çok beğendim

Adana'da hırsızların hedefi bu kez motosikletler oldu.
Seyhan ilçesinde 28 Şubat'ta saat 20.30 sıralarında eşiyle alışverişe giden Adil Kahraman, motosikletini kaldırıma park edip, markete girdi.
Bu sırada caddede yürüyen Murat B., gidon kilidini kırdığı motosikleti çaldı.
Hırsızlıktan saatler sonra şüpheli, evine yakın bir sokakta Arzu I.'nın park halindeki motosikletini de çalıp, kaçtı.
Kimliği tespit edildi
İhbarla olay yerine sevk edilen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, eşkalini belirledikleri Murat B.'yi evine yapılan baskında yakaladı.
"Motosikleti görünce çok beğendim"
Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunda, "Yolda yürürken, marketin önündeki motosikleti görünce çok beğendim. O anda çalmaya karar verdim. Tanımadığım bir kişiye de 500 lira karşılığında sattım. Diğer motosikleti ise ben çalmadım." dedi.
Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Çalıntı motosikletler ise bulunamadı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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