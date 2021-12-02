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    Adana'da motosikletli saldırı: 2 ölü

    Adana'da seyir halindeki motosikletteki iki kişi, bir başka motosikletten açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.
    • AA
    • 02.12.2021 - 05:51
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    Adana'da motosikletli saldırı: 2 ölü

    Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde motosikletle giden ve akraba oldukları belirtilen Yusuf Ç (22) ile Abdülsamet Ç'ye (14), yine hareket halindeki bir motosiklette bulunan iki kişi tarafından ateş açıldı.

    HASTANEDE KURTARILAMADILAR

    Ağır yaralanan Yusuf Ç. ve Abdülsamet Ç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastane ve Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Yaralılar kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Polis olaydan sonra kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

    Adana da motosikletli saldırı: 2 ölü #1

    Adana da motosikletli saldırı: 2 ölü #2

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