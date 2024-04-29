Hayata dair yaşam rehberi sunan, korkulara karşı baş gösteren bir kitap: E.L.M.A. Yazar Saba Deniz Uzun, kitabında yer verdiği farklı insan hikayeleri ile hayatta karşılaştığımız engellerin üstesinden gelmenin, lütufları fark etmenin, mükâfatları alçakgönüllülükle kabul etmenin ve hayatın bize sunduğu her şeye tam bir adanmışlıkla yaklaşmanın rehberini sunuyor bize.

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Tüm deneyimlerimizi algımıza, öğrendiklerimize göre acı, tatlı, engel, armağan olarak kategorize eder ve bilgimize, isteğimize, motivasyonumuza göre bazılarından kurtulur, bazılarını tekrar tekrar deneyimler, bazılarını da katlanarak yaşarız.

Yazar Saba Deniz Uzun, kitabında yer verdiği farklı insan hikayeleri ile hayatta karşılaştığımız engellerin üstesinden gelmenin, lütufları fark etmenin, mükâfatları alçakgönüllülükle kabul etmenin ve hayatın bize sunduğu her şeye tam bir adanmışlıkla yaklaşmanın rehberini sunuyor bize.

Yazarın E.L.M.A. bilgeliği olarak okura sunduğu döngü, bize zorluklarla başa çıkmayı öğretirken aynı zamanda hayatı yaşamayı ve takdir etmeyi; engeller, lütuflar, mükâfatlar ve adanmışlık anlarını ve her defasında kendimizi bulmayı hayatın doğal bir akışı olarak kabul eder.

Kendin için bir şeyler yapmak

Toplumdan ve aileden önce, ezeli ve ebedi olarak biz hâlâ Tanrı’nın bebekleriyiz. Bugün birçok insan kendi elmasından bir ısırık almadan dünyadan geçip gidiyor. Çünkü kendin için bir şey yapmanın günah sayılması hâlâ en eski bilgi olarak kanımızda yürüyor.

Sayfa: 360

Korkulara elma şifresi

En son ne zaman bir sebep, bir topluluk, bir koşul olmadan yalnızca kendiniz için hayatta kaldınız? İşte bu kitap sizi kendi elmanıza ve o elmayı ısırma cesaretine davet ediyor. Elmayı ısırırsam düzenim bozulur, önümde engeller oluşur korkunuza elmanın deşifresiyle eşlik ediyor.

Yazar Seba Deniz Uzun

Bu kitap hayatta keyifle ve kendinizle kalabilmenizin rehberi

Eğer tepede ben dediğimiz o merkez varsa, daha kapsayıcı olacak, olanlara çok boyutlu bakabileceksiniz. Ama en tepede yalnızca sahip olduğunuz bir kimlik duruyorsa, aşağıda dalından düşüp çürümüş elmalar göreceksiniz ve tatlarını hep merak edeceksiniz.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com