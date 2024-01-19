Adana'da oğlu tarafından vurulan kadından acı haber! 54 gün sonra hayatını kaybetti

Vahşi cinayetin adresi Adana.
26 Kasım 2023 tarihinde Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde oturan Nurettin Kaya (40), karşısındaki evde oturan annesi Fahriye Kaya’nın (54) yanına eşi Halime Kaya (44) ile birlikte gitti.
Eşi ve annesiyle mutfağa giren Nurettin Kaya, bir anda tabancayı çıkarttı.
Annesiyle eşini başından vurdu
Ardından Nurettin Kaya, annesi Fahriye ve karısı Halime’yi başlarından vurdu. Fahriye ve Halime kanlar içerisinde yere yığılırken Nurettin Kaya kaçtı.
Komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eşi olay yerinde öldü
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Halime’nin olay yerinde öldüğünü tespit ederken ağır yaralı Fahriye Kaya da çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından vurulan Fahriye Kaya tedavi altına alındı.
Parkta suç aletiyle yakalandı
Cinayet Büro Amirliğine bağlı polisler, şüpheli Nurettin Kaya’nın peşine düştü. Olaydan kısa süre sonra Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde bir parkta oturan Nurettin Kaya, suç aleti olan tabancayla birlikte kıskıvrak yakalandı.
"Hak ettiler, pişman değilim"
Şüpheli Nurettin Kaya’nın emniyetteki ifadesinde, "Bana ihanet ettiler, bunu hak ettiler, pişman değilim.” demesi dikkat çekti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan Nurettin Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Talihsiz kadın 54 günlük yaşam savaşını kaybetti
54 günlük yaşam savaşı çeken Fahriye Kaya, gece saatlerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış