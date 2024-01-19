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Adana'da oğlu tarafından vurulan kadından acı haber! 54 gün sonra hayatını kaybetti

Adana'da oğlu tarafından vurulan kadından acı haber! 54 gün sonra hayatını kaybetti Adana'da bir kadın, oğlu tarafından başından tabancayla vurularak ağır yaralandı.. Fahriye Kaya'dan 54 gün sonra acı haber geldi.