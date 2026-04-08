Melek Mosso hakkındaki karara savcılıktan itiraz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında, dün yeni gözaltılar yapıldı.

Dün gerçekleşen yeni dalgada yine herkesin yakından tanıdığı isimler test verdi.

Dün yapılan operasyonda; Bengü, Mustafa Ceceli, Melek Mosso, Simge Sağın ve İbrahim Çelikkol gibi isimler gözaltına alındı.

3 İSİM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan, dün Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

İKİ İSME YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Adliyeye sevk edilen Melek Mosso, Simge Sağın ve İlkay Şencan serbest bırakıldı.

Simge Sağın ve İlkay Şencan'a yurt dışı çıkış yasağı verildi.

İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu, Bengü Erden ise Adli Tıp’taki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

MELEK MOSSO'NUN KARARINA İTİRAZ

Bugün gelen yeni bir son dakika bilgisine göre, Melek Mosso hakkında verilen karara itiraz edildi.

Savcılık Simge Sağın ve İlkay Şencan ile birlikte Melek Mosso hakkında da adli kontrol şartı uygulanmasını talep etmiş, hakimlik Sağın ve Şencan yönünden talebi kabul ederken Mosso yönünden reddetmişti.

Burak Doğan'ın haberine göre; Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Melek Mosso hakkında adli kontrol şartı uygulanmamasına itiraz etti.

"KULLANMAK, TEMİN ETMEK, BULUNDURMAK"

Söz konusu isimler hakkında gözaltı kararı "uyuşturucu kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçları gerekçesiyle verildi.