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    Adana'da oğlunun cansız bedenini gören baba sinir krizi geçirdi

    Ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 10 yaşındaki Abdulfazl'ın, sulama kanalında cansız bedenine ulaşıldı.
    • DHA
    • 01.09.2020 - 11:33
    • Güncelleme : 01.09.2020 - 11:33
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    Adana'da oğlunun cansız bedenini gören baba sinir krizi geçirdi

    Afganistan'dan Adana'ya gelen ve Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi'ne yerleşen Hamidi Ailesi'nin oğulları Abdulfazl, kardeşinin bebek arabasını tamir ettirmek için dün öğle saatlerinde babası Anoosh Hamidi'nin çalıştığı iş yerine gitti.

    ORTADAN KAYBOLDU

    Bebek arabasını bıraktıktan sonra eve dönmeyen Abdulfazl'ı oturdukları mahallenin çevresinde arayan ancak bulamayan aile, Akıncılar Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

    CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    Polisler, kayıp çocuğu ararken Hamidi Ailesi'nin oturduğu evden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Ali Hocalı Mahallesi'ndeki sulama kanalında çocuk cesedi bulundu. Cansız bedeni gören görevlinin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Sudaki çocuk cesedi, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.

    Adana'da oğlunun cansız bedenini gören baba sinir krizi geçirdi

    ACILI BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Polisler, teşhis için Abdulfazl'ın babası Anoosh Hamidi'yi olay yerine getirdi.

    Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesedin yanına giden baba, kendi oğlu olduğu görünce sinir krizi geçirdi. Acılı baba, polis tarafından güçlükle sakinleştirildi.

    Adana da oğlunun cansız bedenini gören baba sinir krizi geçirdi #1

    OTOPSİ YAPILACAK

    Olay yerinde incelemelerin tamamlanmasının ardından minik Abdulfazl'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Abdulfazl Hamidi'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

    Adana da oğlunun cansız bedenini gören baba sinir krizi geçirdi #2

    Adana da oğlunun cansız bedenini gören baba sinir krizi geçirdi #3

    Adana da oğlunun cansız bedenini gören baba sinir krizi geçirdi #4

    Adana da oğlunun cansız bedenini gören baba sinir krizi geçirdi #5

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