Adana'da ölümlü kazanın sürücüsünün paylaşımı: Biri toprağa, biri hurdalığa Adana'da kamyona çarpan otomobildeki sürücü Aşkın Taşdemir yaşamını yitirirken, kullandığı otomobilin yanında çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştığı, not dikkat çekti.

DHA

Saat 01.00 sıralarında Adana'nın Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Aşkın Taşdemir'in(36) kullandığı otomobil, aynı yönde ilerleyen kamyona çarptı.

Hurdaya dönen araçtan çıkarıldı, hastanede kurtarılamadı

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Taşdemir, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Taşdemir'in duran kalbi, sağlık ekibinin kalp masajıyla tekrar çalıştırıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Taşdemir, kurtarılamadı.

Sosyal medya paylaşımı yürek burktu

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, egzoz satışı ve tamirciliği yapan Taşdemir'in 6 Şubat'ta otomobilin yanında çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştığı, altına da 'Hikayenin sonunda biri toprağa, biri hurdalığa' notu düştüğü görüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)