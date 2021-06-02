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Adana'da otomobil, tırın altına girerken anne öldü, baba ve 2 çocuğu yaralı

Adana'da otomobil, tırın altına girerken anne öldü, baba ve 2 çocuğu yaralı

Adana'da tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan Tuğba Güvenç Tosun (37) öldü, eşi Adil Tosun (38) ve iki bebeği ise ağır yaralandı.