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- Adana'da otomobil, tırın altına girerken anne öldü, baba ve 2 çocuğu yaralı
Adana'da otomobil, tırın altına girerken anne öldü, baba ve 2 çocuğu yaralı
Adana'da tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan Tuğba Güvenç Tosun (37) öldü, eşi Adil Tosun (38) ve iki bebeği ise ağır yaralandı.
- DHA
- 02.06.2021 - 07:36
- Güncelleme : 02.06.2021 - 08:12
Adana Ceyhan’da Adil Tosun’un kullandığı otomobil İsmail G. idaresindeki tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ANNE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan Tuğba Güvenç Tosun olay yerinde hayatını kaybederken, küçük kızları Tuana Asya(3) ve Irmak Buğlem Tosun (1) ile sürücü Adil Tosun’un ilk müdahalesi kaza yerinde yapıldı.
İKİ BEBEĞİN DURUMU AĞIR
Yaralılar hastaneye kaldırılırken .tedaviye alınan baba ve iki bebeğinin durumlarının ağır olduğu bildirildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.