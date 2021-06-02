Euro
10.5622
1.47%
Dolar
8.6396
1.42%
Altın
526.85
1.21%
Borsa
1.432
0%
Bitcoin
312.850
-0.19%
EXEN Coin
32.19
-3.10%
14ºC
İstanbul
Sağanak yağış 14 C

    Adana'da otomobil, tırın altına girerken anne öldü, baba ve 2 çocuğu yaralı

    Adana'da tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan Tuğba Güvenç Tosun (37) öldü, eşi Adil Tosun (38) ve iki bebeği ise ağır yaralandı.
    • DHA
    • 02.06.2021 - 07:36
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 08:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da otomobil, tırın altına girerken anne öldü, baba ve 2 çocuğu yaralı

    Adana Ceyhan’da Adil Tosun’un kullandığı otomobil İsmail G. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    ANNE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan Tuğba Güvenç Tosun olay yerinde hayatını kaybederken, küçük kızları Tuana Asya(3) ve Irmak Buğlem Tosun (1) ile sürücü Adil Tosun’un ilk müdahalesi kaza yerinde yapıldı.

    İKİ BEBEĞİN DURUMU AĞIR

    Yaralılar hastaneye kaldırılırken .tedaviye alınan baba ve iki bebeğinin durumlarının ağır olduğu bildirildi.

    Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

    Adana da otomobil, tırın altına girerken anne öldü, baba ve 2 çocuğu yaralı #1

    Adana da otomobil, tırın altına girerken anne öldü, baba ve 2 çocuğu yaralı #2

    Adana da otomobil, tırın altına girerken anne öldü, baba ve 2 çocuğu yaralı #3

    Adana da otomobil, tırın altına girerken anne öldü, baba ve 2 çocuğu yaralı #4

    Adana da otomobil, tırın altına girerken anne öldü, baba ve 2 çocuğu yaralı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir