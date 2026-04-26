Siirt'te süs havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Akdem köyünde evlerinin önünde süs havuzuna düşen 2,5 yaşındaki M.S., durumu fark eden ailesi tarafından sudan çıkarıldı.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Bir miktar su yuttuğu öğrenilen çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.