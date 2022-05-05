Petrol
110.56
0.38%
Euro
15.75
0.55%
Dolar
14.85
0.79%
Altın
902.25
1.31%
Borsa
2471
1.66%
Bitcoin
590.871
1.53%
BTXN Coin
16.12
2.60%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Adana'da polis, 5 sosyal medya dolandırıcısını yakaladı

    Çalınan sosyal medya hesaplarından para kazandırma vaadinde bulunarak 257 bin lira değerinde dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı.
    • 05.05.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 10:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da polis, 5 sosyal medya dolandırıcısını yakaladı

    Son dönemlerde artan sosyal medya dolandırıcılıklarına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

    Ekipler, Adana'da sosyal medya hesabı çalarak ekli arkadaşlara para kazanma vaadinde bulunan şahıslara yönelik operasyon yürüttü.

    Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine gelen bir vatandaş, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaşan arkadaşının para kazandırma vaadinde bulunup bir hesaba para yatırdığını ancak daha sonra iletişimin kesildiği ihbarında bulundu.

    Birçok kişinin dolandırıldığı belirlendi

    Bu ihbar üzerine harekete geçen polis, o şahsın sosyal medya hesabının çalındığını ve çalınan hesapta arkadaş olarak ekli bir çok kişinin de para kazandırma vaadiyle dolandırıldığını belirledi.

    Adana da polis, 5 sosyal medya dolandırıcısını yakaladı #1

    257 bin liralık dolandırıcılık

    Polis yaptığı çalışmada, 5 kişilik dolandırıcılık şebekesi olduğunu liderliğini de B.P.’nin yaptığını aynı yöntemle 4 vatandaşın 257 bin lirasını dolandırdığını tespit etti. Polis, bu tespitlerin ardından zanlıları yakalamak için operasyon yaptı.

    Adana da polis, 5 sosyal medya dolandırıcısını yakaladı #2

    1'i serbest 4'ü tutuklu

    Yapılan operasyonda 5 zanlı da yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4’ü nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, 1 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Adana da polis, 5 sosyal medya dolandırıcısını yakaladı #3


    İlginizi Çekebilir

    Mehmet Demirkol, Kerem Aktürkoğlu'ndan özür diledi
    Futbol

    Mehmet Demirkol, Kerem Aktürkoğlu'ndan özür diledi

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor
    Tesla

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor

    AB, Avrupa Parlamentosu'nun seçim yasasını değiştirme kararı aldı
    Dünya

    AB, Avrupa Parlamentosu'nun seçim yasasını değiştirme kararı aldı

    Görüş Bildir