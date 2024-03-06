Adana'da sağanak yağmur sonrası sel baskınları oldu Dünden bu yana devam eden şiddetli yağmur nedeniyle yollar suyla dolarken, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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DHA

Mart ayında yurt genelinde yağışlı hava yeniden etkili olmaya başladı.

İzmir, Antalya, İstanbul'un ardından Adana ve birçok ilde de sağanak yağmur yüzünü gösterdi.

Yağışlar kısa sürede kentlerde olumsuzluklara yol açtı.

Su baskınlarının yaşanmasıyla araçlar yolda kaldı.

Caddeler suyla doldu

Adana'da da merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam'da gece yarısından sabahın ilk saatlerine kadar sağanak yağış etkili oldu.

Kent merkezinin kuzeyinde başlayan kuvvetli yağış, güneyde de etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle caddeler suyla dolarken, sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Araçlar arızalandı

Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Kısa süreli etkili olan fırtına nedeniyle de bazı direk ve ağaçlar devrildi.

Su birikintisine giren araçlar arızalandı.

Öte yandan, kentin kuzey ilçeleri Tufanbeyli, Saimbeyli ve Aladağ'da ise kar yağışı etkili oldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)