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Hatay'da otomobile tutunarak giden bisikletli çocuk

Hatay'da otomobile tutunarak giden bisikletli çocuk Defne ilçesinde, bir bisikletlinin trafikte seyir halindeki bir otomobile tutunarak ilerlediği an, başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.