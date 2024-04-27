AA & Ensonhaber
Trafikte hergün tehlikeli bir aksiyon ile karşı karşıya kalmak mümkün.
Hatay'ın Defne ilçesi Subaşı mevkisinde, bisikletli bir çocuk seyir halindeki otomobile tutunarak yaklaşık 2 kilometre boyunca bu şekilde yol aldı.
50 kilometre hızla giden otomobile tutundu
Bir eliyle otomobilin kapısına tutunan çocuk, yaklaşık 50 kilometrelik hızla yolculuğunu sürdürdü.
Tehlikeli yolculuk, Defne Devlet Hastanesi kavşağı yakınında son buldu.
Bisikletlinin tehlikeli yolculuğu başka bir aracın kamerasına yansıdı.
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