Adana’da sağanak: Yollar kapandı, bir kamyon suya gömüldü

Adana’nın Karaisalı ilçesine bağlı Etekli Mahallesi’nde sağanağın ardından mahalle içinde ve çevre köylerle bağlantıyı sağlayan yollarda, su seviyesi yükseldi. Bazı güzergâhlar tamamen kapanırken araç geçişi, durma noktasına geldi.

Mahalle sakinleri, suyun çekilmemesi nedeniyle günlük yaşamın olumsuz etkilendiğini belirtti.

"3-4 GÜNDÜR BU HALDEYİZ"

Mahallede yaşayan Sadi Büyükdoğa, Etekli’nin yaklaşık 3-4 gündür sular altında olduğunu ifade ederek birçok köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu söyledi. Büyükdoğa, yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi.

BİR KAMYON SUYA GÖMÜLDÜ

Taşkın sırasında bir kamyonun da yol üzerinde biriken suyun içinde kaldığı öğrenildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Yağış sonrası bölgede oluşan su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlatılması bekleniyor.