Meksika’da kartel lideri öldürüldü, ülke genelinde şiddet dalgası büyüyor

Meksika’da federal güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronlarından “El Mencho” lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes’in öldürüldüğü bildirildi. Operasyonun ardından başta Jalisco olmak üzere birçok eyalette yol kapatma eylemleri, araç ve iş yeri kundaklamaları yaşandı; çok sayıda uçuş iptal edildi.

TAPALPA'DA ASKERİ OPERASYON

Ulusal basına göre, Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara’nın yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Tapalpa kasabasında, CJNG’ye yönelik askeri operasyon düzenlendi.

Yetkililer operasyonun ayrıntılarını paylaşmazken çıkan çatışmada, kartel lideri Oseguera Cervantes’in öldürüldüğünü duyurdu.

EYALETLERDE KUNDAKLAMA VE YOL KAPATMALAR

Operasyonun ardından kartelin misilleme eylemleri başlattığı bildirildi. Sosyal medya ve yerel basına yansıyan görüntülerde Jalisco’nun yanı sıra Michoacan, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Tamaulipas ve Guanajuato eyaletlerinde ateşe verilen araçlar ve yükselen dumanlar görüldü.

Sabah saatlerinden itibaren birçok otoyol ve kent içi güzergâh ulaşıma kapatıldı. Jalisco hükümeti, toplu taşımayı askıya alırken halktan evlerinde kalmalarını istedi ve “kırmızı alarm” uygulamasını devreye soktu. Federal ve yerel yönetimler arasında ortak güvenlik masası oluşturuldu.

Turistik merkez Puerto Vallarta’dan gelen görüntülerde, yoğun duman ve silah sesleri nedeniyle panik yaşandığı görüldü.

Şiddet olaylarının patlak verdiği eyaletler

WASHINGTON, CJNG'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMİŞTİ

ABD yönetimi, El Mencho’yu Meksika’da “terör saltanatı yürütmek” ve özellikle fentanil kaçakçılığıyla bağlantılı olmakla suçluyordu. Washington, yakalanmasına ya da mahkûm edilmesine yardımcı olacak bilgiler için 15 milyon dolara kadar ödül teklif etmişti.

ABD İSTİHBARAT VERDİ, OPERASYON SONRASI ÜLKE KARIŞTI

ABD istihbaratı, kartel liderine operasyon yapılması için bilgi vermişti. Meksika kolluk kuvvetlerinin aldığı istihbaratla düzenlediği operasyon sonrası, ülke adeta savaş alanına döndü.

CJNG, ABD tarafından terör örgütü olarak ilan edilen Meksikalı karteller arasında yer alıyor.

ABD VE KANADA'DAN "YERİNİZDE KALIN" ÇAĞRISI

Şiddet olaylarının ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada, Meksika’daki vatandaşlarına bulundukları yerde kalmaları yönünde uyarı yaptı.

ABD’nin Meksika’daki Büyükelçiliği, devam eden güvenlik operasyonları ve yol kapatmalar nedeniyle vatandaşlarına hareketliliklerini kısıtlama çağrısında bulundu.

Kanada hükümeti de özellikle Guadalajara ve Puerto Vallarta’nın da içinde bulunduğu Jalisco eyaleti ile bazı diğer bölgelerde güvenlik risklerinin arttığını belirterek dikkatli olunması gerektiğini duyurdu.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Şiddet olaylarının ardından çok sayıda hava yolu şirketi, seferlerini durdurdu. Kanada merkezli Air Canada, Puerto Vallarta operasyonlarını geçici olarak askıya aldığını açıkladı.

ABD merkezli United Airlines, Southwest Airlines ve American Airlines, başta Puerto Vallarta, Guadalajara ve Mazatlan olmak üzere bazı kentlere yönelik 22 Şubat uçuşlarını iptal etti.

TÜRKİYE'NİN MEKSİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN DUYURU

Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği, yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek Türk vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Büyükelçilik, Jalisco başta olmak üzere çeşitli eyaletlerdeki güvenlik durumuna ilişkin uyarı yayımlayarak vatandaşların yerel makamların yönlendirmelerini takip etmelerini ve acil durumlarda diplomatik temsilcilikle iletişime geçmelerini istedi.

ÜLKEDE GERİLİM SÜRÜYOR

El Mencho’nun öldürülmesinin ardından başlayan şiddet olaylarının birçok eyalette aralıklarla sürdüğü, güvenlik güçlerinin geniş çaplı operasyonlarına devam ettiği bildirildi. Yetkililer, durumun kontrol altına alınması için ek güvenlik önlemlerinin devreye sokulduğunu açıkladı.