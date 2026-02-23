Aral Şimşir, bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekti

Danimarka'da Aral Şimşir fırtınası esiyor...

Danimarka Süper Lig'in 21. haftasında Silkeborg ile Midtjylland karşı karşıya geldi.

Jysk Park'ta oynanan müsabaka, Midtjylland'in 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 29 ve 66. dakikalarda Aral Şimşir, 48. dakikada Castillo ve 73. dakikada Brumado kaydetti.

DANİMARKA'YI SALLIYOR: ATILAN HER GOLDE İMZASI VARDI!

Midtjylland'de forma giyen Türk futbolcu Aral Şimşir, gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Şimşir, 29 ve 66. dakikalarda fileleri sarstı.

Aral Şimşir, takımının attığı diğer iki golde ise asistleri yapan isim oldu.

23 yaşındaki futbolcu, 75. dakikada yerini Chilufya'ya bıraktı.

BU SEZON 11 GOL 19 ASİST...

Bu sezon Midtjylland formasıyla 39 maça çıkan Şimşir, 11 gol ve 19 asistle oynadı.

Böylelikle Şimşir, 30 gole direkt katkı sağladı.

Öte yandan bir süredir gösterdiği yüksek performansla dikkatleri üzerine çeken Aral Şimşir'i, İtalya ve İspanya'nın önde gelen kulüplerinin izlediği öğrenildi.