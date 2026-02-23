Terörsüz Türkiye etkisi: DEM Parti'nin adı ve kadroları değişiyor

Türkiye, hiç olmadığı kadar terör belasından kurtulmaya yakın...

1 Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de DEM Parti milletvekilleri ile tokalaşması ile başlayan Terörsüz Türkiye süreci ilerliyor.

Tarihi adımların art arda atıldığı süreçte PKK, Abdullah Öcalan'dan gelen çağrı ile kendini feshederek silah bıraktı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE YENİ VİRAJ

Türkiye sınırından tamamen çekilen örgüt, sembolik olarak silahlarını yakarak silah bırakma sürecini de başlattı.

PKK, Irak'taki bazı kamp bölgelerinden çekilirken Türkiye'de de komisyon süreci işletildi.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 21 oturum yaparak toplumun önde gelen isimlerini ve STK'ları dinledi ve raporlama sürecine geçildi.

DEM PARTİ YENİLENİYOR

Komisyonun hazırladığı rapor da kabul edilirken gözler yasal düzenlemelere çevrildi.

Süreç hızla ilerlerken DEM Parti'de de yenilenme süreci başladı.

RASİM OZAN KÜTAHYALI 1 AY ÖNCE DUYURMUŞTU

Ensonhaber yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın ocak ayında, "Ben Abdullah Öcalan’a bakarım, DEM Parti diye bir parti yoktur. Abdullah Öcalan, DEM’i yeniden inşa edecektir. 2028 seçimlerinde DEM vekillerinin yüzde 90'ı değişirse şaşırmayın." ifadeleri ile ilk kez ortaya attığı iddia gerçekleşiyor.

İMRALI'DAN TALİMAT GELDİ

Bu kapsamda DEM Parti, isim değişikliği de olmak üzere köklü bir dönüşüme gidiyor.

İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan, DEM'e talimatı verdi.

PARTİ İSMİNDE DEMOKRASİ VE CUMHURİYET VURGUSU

Sürecin ruhu ve dinamizmine uygun olarak hayata geçirilecek değişim kapsamında partinin isminde, 'demokrasi ve cumhuriyet' vurgusu ön plana çıkacak.

KADROLAR YENİLENİYOR, BİLEŞENLER KAPATILACAK

Türkiye partisi olarak geniş kitlelere hitap etme amacıyla girişilen bu değişim sürecinde, kadrolar da yenilenecek.

Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın devam etmesine kesin gözüyle bakılırken köklü kadro değişiklikleri hayata geçirilecek.

Partinin parçalı yapısına da son verilecek.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) gibi bileşenlerin, kurumsal kimliklerine son verilecek.