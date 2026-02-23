CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete geri dönmesi için toplantı yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündem bir hayli yoğun...

2023 seçimlerini kaybeden CHP, yaşadığı değişimin ardından 13 yıl genel başkanlık koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu'na veda etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerini şu sıralar rüşvet, yolsuzluk ve casusluk davalarından içeride olan Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Özel aldı.

Özel, göreve geldiği günden bu yana parti içerisindeki ayrılmalar ve davalarla da gündemden düşmüyor.

CHP'nin içi kaynamaya devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye dönmesini isteyenler ise bir toplantı yaptı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN GERİ DÖNMESİ İSTENİYOR

Ankara’da CHP içindeki bazı isimlerin katılımıyla geniş kapsamlı bir toplantı yapıldığı iddia edildi.

Bu iddiaların sahibi ise eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş...

Yarkadaş, X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, CHP'de adeta taşların yerinden oynadığını ortaya koydu.

Yarkadaş, aralarında mevcut milletvekillerinin de bulunduğu 42 kişinin bir araya geldiğini açıkladı.

"42 KİŞİLİK TOPLANTI: SORUNLAR MASAYA YATIRILDI"

Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Ankara önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. CHP’li mevcut 13 milletvekili, 13 eski milletvekili, 3 eski il başkanı, 3 eski PM üyesi ve bazı belediye başkanları, yaklaşık 6 buçuk saat süren bir toplantı yaptı.

Edindiğim bilgiye göre; 42 kişinin katıldığı toplantıda partinin gidişatı, yapılması gerekenler, yaşanan sorunlar ve çözüm yolları masaya yatırıldı.” ifadelerini kullandı.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN DENEYİMİNE İHTİYAÇ VAR"

Toplantıda partinin mevcut durumu ve izlenecek yol haritasının ele alındığını aktaran Yarkadaş, “Toplantıda söz alan katılımcılar, CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgi ve deneyimine olan ihtiyacı da dile getirdi.

Bu tür toplantıların daha sık düzenlenmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini de belirten katılımcılar, sonraki buluşmanın İstanbul’da yapılabileceği konusunda uzlaştı.

"KILIÇDAROĞLU'NA BİLGİ VERİLECEK"

Aralarında CHP’den hukuksuz bir şekilde ihraç edilen partililerin de olduğu toplantıya ilişkin Kılıçdaroğlu’na da bilgi verilmesi bekleniyor.

Bu toplantı, CHP’nin parti içi muhalefeti açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

CHP’liler, CHP’ye sahip çıkıyor ve partinin yolsuzluk iddialarına ‘kalkan’ olmasından duydukları rahatsızlığı dile getiriyor.” dedi.

KILIÇDAROĞLU: "CHP, RÜŞVET ÇARKININ MÜTEAHHİTLERİ İLE ANILAMAZ" DEMİŞTİ

Aylar önce sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin sorunlarına ve "rüşvet" konusuna değinmiş ve şöyle demişti;

Birincisi; siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sorabilmek için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her siyasi parti ve her siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir.



Ama bakın büyük bir ama ile söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz, bunlarla bir araya gelemez.



Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi, aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.