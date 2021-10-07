Adana’da şehitler ormanını yakan zanlı, yangın çıkartırken yakalandı

Önce Şehitler Ormanı, ardından da 3 ormanlık alan yakılınca harekete geçen terör ekipleri, 5’inci kez yangın çıkarmaya çalışan zanlıyı pusu kurup yakaladı. Zanlı, ifadesinin ardından tutuklandı.

Adana’nın Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde bulunan şehitler fidanlığında, 24 Eylül günü yangın çıktı.

Yangının bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri bölgeye gelerek, alevleri yayılmadan kontrol altına aldı.

Yangında şehitler adına dikilen çam ağaçlarından 6'sı zarar gördü.

TERÖR EKİPLERİ PUSU KURDU

4 Ekim günü ise Topalak Mahallesi'nde 4 farklı noktada yangın çıktı.

Havanın yangın çıkacak kadar sıcak olmaması ve özellikle Şehitler Ormanı'nda yangın çıkmasından şüphelenen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ormanlık alanda pusu kurdu.

KUNDAKÇIYA SUÇÜSTÜ

50 kişiden oluşan terör ve orman ekipleri, duman çıkan noktaya gitti. Ekipler, yangın çıkan yerden motosikletli bir şüphelinin kaçtığını gördü.

Motosikletlinin peşine düşen ve bir süre ormanlık alanda şüpheliyi kovalayan polis, daha sonra onu yakaladı.

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MOTOSİKLETİNDE PET ŞİŞE İÇERİSİNDE BENZİN BULUNDU

İsminin Ali İhsan K. (21) olduğu öğrenilen şüphelinin motosikletinden pet şişe içinde benzin, 600 euro ve 500 lira çıktı.

Zanlı emniyete götürülerek sorguya alınırken, yangınlar büyümeden söndürüldü.

Polis, daha önce orman yakmaktan yakalanan bir zanlının terör örgütünün talimatı olduğunu, para karşılığı orman yaktığı yönündeki ifadesinden dolayı Ali İhsan K.’nin de terör bağlantısı olup olmadığı araştırdı.

"BABAMIN ŞİDDETİNE UĞRADIM, KIZIP ORMANI YAKTIM"

Ali İhsan K. ifadesinde, sürekli babasının şiddetine uğradığını, hiç sevilmediğini, bir aydır da eve gitmediğini, parklarda yattığını ve bu nedenle babasına kızıp ormanlık alanda yangın çıkardığını söyledi.

Terör polisi, şu ana kadar zanlının bölücü terör örgütü PKK ile bağlantısını bulamasa da çalışmalarına devam ediyor.

Zanlı, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

“ŞEHİTLER ADINA DİKİLEN FİDANLARDAN NE İSTİYORSUNUZ?”

Bu arada, Adana Şehit Aileleri Derneği Başkanı Emine Kunt, Şehitler Ormanı'nın yakılmasına tepki göstererek, “Duyunca çok üzüldüm içimiz yandı. Vatanın bölünmez bütünlüğü için biz en kıymetli varlıklarımızı bu vatan için şehit verdik. Benim bir oğlum daha olsa onu da bu vatan için şehit vermeye hazırım. Bu vatan çok zor kazanıldı. Ormanlarımız ve ağaçlarımız bizim canımız. Her yanan ağaçta bir evladımızı kaybetmiş gibi yanıyoruz. Şehitler adına dikilen fidanlardan ne istiyorsunuz? Bizim Türk, Kürt, Alevi ya da Sünni diye bir sorunumuz yok. Bu vatan herkese kucak açmış, neden o ağaçları yakıp bu ayrıcalığı yapıyorsunuz?” dedi.