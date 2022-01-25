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    Adana'da seyir halindeyken bayılan sürücü, polis aracına arkadan çarptı

    Adana’da seyir halindeyken fenalaşan araç sürücüsü baygınlık geçirerek polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil polis aracını 50 metre sürükledikten sonra durabildi.
    • İHA
    • 25.01.2022 - 08:09
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    Adana'da seyir halindeyken bayılan sürücü, polis aracına arkadan çarptı

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Ordu Caddesi’nde polis ekipleri devriye görevi yaptığı sırada 01 YD 911 plakalı aracı süren E.K direksiyon başında fenalaştı.

    SEYİR HALİNDEYKEN BAYGINLIK GEÇİRDİ

    Seyir halinde olduğu sırada baygınlık geçiren E.K., polis aracına çarptı. Yaklaşık polis aracını 50 metre sürükledikten sonra otomobil durabildi.

    Sürücünün arkadaşı ve polisler, fenalaşan E.K.’ya ilk müdahaleyi yaptı.

    Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Ulaşıma kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı.

    Adana da seyir halindeyken bayılan sürücü, polis aracına arkadan çarptı #1

    Adana da seyir halindeyken bayılan sürücü, polis aracına arkadan çarptı #2

    Adana da seyir halindeyken bayılan sürücü, polis aracına arkadan çarptı #3

    Adana da seyir halindeyken bayılan sürücü, polis aracına arkadan çarptı #4


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