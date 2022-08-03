Çocuk yaşta öz annesi tarafından başka bir aileye satılan genç kadın, yaptığı evlilikte 5 yıl boyunca şiddete ve ölüm tehditlerine maruz kaldı.

Kadına şiddetin yeni adresi Adana...

Öz annesi tarafından 16 yaşında para karşılığı başka bir aileye satılan 34 yaşındaki Saime Kandiltaş, üvey annesiyle birlikte yaşamaya başladı.

2010 yılında H.Y. ile evlenen Kandiltaş, 2 çocuk dünyaya getirdi.

Ölümle tehdit edildi

Evliliği süresince sıkça şiddet gördüğünü ve ölümle tehdit edildiğini öne süren genç kadın, bu duruma dayanamayarak boşanma kararı aldı.

Kandiltaş'ın boşanma davası açmasının ardından eşi H.Y. “Çocukların velayetini vermezsen boşanmam” diyerek eşini kararından vazgeçirmeye çalıştı.

Adana'da şiddet nedeniyle eşinden boşanan kadın çocuklarını göremiyor ViDEO

Çocuklarını göstermiyor

Kararlı olan genç kadın, eşinin bu teklifini kabul etti ve çocuklarının velayetinden vazgeçti.

Çift, çocukların annede kalması için protokol imzalayarak geçtiğimiz haziran ayında boşandı. Kandiltaş, eşinin protokole uymaması nedeniyle o günden bu yana çocuklarını göremediğini iddia etti.

"İsmini söylediğim için bile dövüyordu"

Yaklaşık 5 yıldır sürekli şiddet gördüğünü ve aldatıldığını öne süren Kandiltaş, “Çocuklarımın benim yaşadıklarımı yaşamaması için bu zulmü çektim. Otomobilden atıldım, hastanede, evde, işyerinde dayak yedim. İsmini söylediğim, ‘Aşkım’ diye seslenmediğim için bile dövüyordu. Eve geldiğinde suratımın asık olduğunu söyleyip şiddet uyguluyordu. Bu nedenle intihara bile kalkıştım. Artık tahammül edemez duruma geldim” diye konuştu.

"Boşanma aşamasında bile ölümle tehdit ediyordu"

Boşanmaya karar verdikten sonra eşinin ailesinden yardım istediğini belirten Kandiltaş, “Bana ‘Ömür boyu tavana bakmak, yatağından bile kalkamamak istiyorsan boşanabilirsin’ diyordu. Boşanma aşamasındayken bile ölümle tehdit ediyordu. Başta boşanmayı kabul etti ve çocuklarımın velayetini istedi. Ben de çocuklarımın bende kalmasını, istediği zaman da kendisine göstermeyi teklif ettim ve bu yönde protokol imzaladık. Daha sonra boşandık ve çocuklarımı götürüp, bir daha da göstermeyeceğini söyledi” dedi.

"Beni bir daha sokağa çıkarmayacağını söylüyordu"

İHA'nın aktarımına göre; Boşanmalarına rağmen tehdit aldığını, artık özgür olmak istediğini ifade eden Kandiltaş, “Sürekli nerede olduğumu soruyor. Eve ya da iş yerine gittiğimde görüntülü aramayla kontrol ediyor. Dışarıda olduğumu söylediğimde evimin önünde beklediğini ve beni bir daha sokağa çıkarmayacağını söyleyerek tehdit ediyor. Ben artık rahat rahat evime gitmek, çalışmak ve çocuklarımı görmek istiyorum” diye konuştu.