Adana'da silahla poz veren fenomen gözaltına alındı Lüks araç içerisinde tabancayla olan karesini sosyal medya hesabından paylaşan fenomen, gözaltında verdiği savunmada, "Kurusıkı zannediyordum” dedi.

DHA

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar, ekiplerin yakın takibinde.

Adana'da hızla yayılan bir fotoğraf da ekipleri harekete geçirdi.

Poz verip paylaştı

24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko, lüks bir otomobilin içinde elinde tabancayla poz verdi.

Ardından söz konusu kareyi hesabında paylaştı.

Gözaltına alındı

Bunun üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, hızla yayılan ve tepki çeken görüntüleri ihbar kabul etti.

Ekipler, Aleyna Kanko'yu Çukurova ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

"Kurusıkı sandım"

Emniyete götürülen Aleyna Kanko ifadesinde, görüntülerin eski olduğunu söyleyerek, “Otomobil ve silah bana ait değil arkadaşıma ait. Tabancayı, kurusıkı zannediyordum.” savunması yaptı.

Aleyna Kanko, sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)