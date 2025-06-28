Adana'da tacizci emekli hakime gazeteciden ilginç soru

Adana'da bir özel halk otobüsüne binen 75 yaşındaki emekli hakim A.M.A., otobüsteki bir kadının bacaklarını gizlice çekti.

Yolculardan biri durumu fark etti.

Yolcu, 'Neden kadının bacaklarını çekiyorsun' diyerek emekli hakim A.M.A.'ya tepki gösterdi.

ORTALIK KARIŞTI

Bunun üzerine 44 yaşındaki G.T., emekli hakimin kendisinin uygunsuz fotoğraflarını çektiğini fark etti.

G.T.'nin otobüste 75 yaşındaki emekli hakime tepki göstermesi üzerine diğer yolcular ve emekli hakim arasında tartışma yaşandı.

GÖZALTINA ALINDI

Otobüs şoförü ise bunun üzerine aracın kapılarını kilitleyip Bağlar Polis Merkezi Amirliği'ne gidip durumu polislere bildirdi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince emekli hakim gözaltına alındı.

"TACİZ DAVALARINA BAKTINIZ MI"

Emniyet çıkışında bir mensubu, emekli hakime yönelttiği 'Kadını taciz ettiniz mi' sorusuna, 'Hayır' cevabını aldı.

A.M.A, daha sonra gazetecinin 'Hakimken taciz davalarına baktınız mı' sorusuna ise "Bakmadım' diye yanıt verdi.

SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan otobüs içerisinde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.