Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayeti: Aleyna Kalaycıoğlu'na müebbet hapis talebi

Türkiye'nin konuştuğu olay...

İstanbul'da geçen ay ünlü rapçi Canbay'ın bulunduğu araca yönelik silahlı saldırı düzenlenmiş ve Kubilay Kaan Kundakçı isimli genç futbolcu yaşamını yitirmişti.

İDDİANAME HAZIR

Saldırıya ilişkin Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kalaycıoğlu dahil 9 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

KALAYCIOĞLU'NA MÜEBBET HAPİS TALEBİ

İddianameye göre, Aleyna Kalaycıoğlu'nun "Kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve bir yıl 3 ay hapis cezası istenirken türkücü İzzet Yıldızhan'ın ise "Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 19 Mart gecesi yaşanmıştı. Canbay ismiyle tanınan Rapçi Vahap Canbay, yaklaşık 20 gün önce ayrıldığı yarışma programından tanınan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istedi.

Canbay, arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi.

İddiaya göre, bu sırada iş yerinin önüne çakarlı lüks araçlar geldi.

Araçtan inen saldırgan, rapçi ve arkadaşlarına ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı kurtarılamadı.

HER ŞEY 7 SANİYEDE OLDU

Cinayete ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesinde savunduğu boğuşma iddialarının kamera görüntülerine yansımadığı ortaya çıktı.

Ümraniye'deki cinayetin 7 saniyede işlendiği belirlendi.

KALAYCIOĞLU İFADESİNDE NE DEDİ?

Aleyna Kalaycıoğlu, cinayetin işlendiği gece kayıt için Ümraniye'de bulunan prodüksiyon şirketine gittiklerini anlattı.

Eski erkek arkadaşı Canbay'ın da orada olduğunu öğrenince korktuğunu söyleyen Kalaycıoğlu, "Önce annemi sonra Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu aradım. Alaattin iki araçla geldi. Ben de araca bindim. Stüdyonun olduğu yere geldiğimizde Vahap'ın aracıyla karşı karşıya geldik." dedi.

Canbay'ın kendilerini görünce aracın içine doğru eğildiğini iddia eden Kalaycıoğlu, "Sanki bir şey alacak sanık. Alaattin ben gidip konuşacağım dedi." ifadelerini kullandı.

Kalaycıoğlu, olayın da bu sırada yaşandığını anlattı.