Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Formula 1'e çok büyük değer katacak

Formula 1 heyecanı yeniden Türkiye'de...

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından Formula 1, yeniden Türkiye’ye geliyor.

5 YIL BOYUNCA TÜRKİYE'DE

İstanbul Park ve FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) arasındaki anlaşma tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun girişimleri sonrası Türkiye GP'si, 2027 yılından itibaren 5 yıl boyunca takvimlere eklenecek.

Tanıtım kapsamında bir Formula 1 aracı Galataport'tan yola çıktı, Karaköy ve Beşiktaş'ı geçerek Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’ne ulaştı.

ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki düzenlenen tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali ve FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem katıldı.

"TÜRKİYE'YE BÜYÜK BİR DEĞER KATACAK"

Burada açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 2027 yılından itibaren Formula 1'e dönmesinin şampiyonaya büyük bir değer katacağını belirtti.

Erdoğan, "İstanbul Park, inşallah 2027-2031 yılları arasında tam 5 dönem boyunca göz dolduran, heyecanlı, seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır." dedi.

"FORMULA 1'İN EN GÖZDE PİSTLERİNDEN BİRİSİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Uluslararası Otomobil Federasyonu’nun değerli yöneticileri, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Formula 1; seyir zevki, genç takipçileri ve otomobil teknolojilerinde dünyanın en büyük spor organizasyonları arasında yer alıyor. Ülkemizde de Formula 1'in başta gençlerimiz olmak üzere her yaştan ciddi sayıda takipçisi, hatta tutkunları bulunuyor. Yarışlar ülkemizde 19 milyon civarında kişiye ulaşırken, sosyal medyada yaklaşık 7,5 milyon takipçi tarafından yakından izleniyor.

2005-2011 yılları arasında 7 yarış, COVID döneminde 2020 ve 2021’de 2 yarış olmak üzere toplam 9 kez Formula 1’e ev sahipliği yaptık. 2005 yılındaki ilk yarış, sadece tribünlerdeki 110 binden fazla seyirciyle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştı. Efsanevi yarışlar, unutulmaz olaylar, kırılması güç rekorlar; İstanbul Park, Formula 1’in en gözde pistlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

"TÜRK MİLLETİNE DUYULAN BÜYÜK GÜVENİN BİR İŞARETİ"

Özellikle dünyanın salgınla mücadele ettiği, insanların evlere kapandığı, spor etkinliklerinin ardı ardına iptal edildiği bir dönemde Formula 1’e kapılarımızı açarak bu spor dalına verdiğimiz önemi gösterdik. Salgın dönemindeki yarışların sporseverler açısından bir başka anlamı da; dönemin Mercedes pilotu Hamilton’ın, Michael Schumacher’in 7 F1 şampiyonluğu rekorunu egale etmesiydi. Sonraki yıl aynı coşkuyu bu kez seyircili şekilde yaşamış, çok çekişmeli bir yarışa tanıklık etmiştik.

Türkiye’nin başarılarla dolu bu geçmişine baktığımızda, 2027 yılından itibaren Formula 1’e yeniden dönmemizin şampiyonaya çok büyük değer katacağına inanıyorum. Bilhassa 8. virajıyla yarışseverlerin gözdesi olan İstanbul Park, inşallah 2027-2031 yılları arasında tam 5 dönem boyunca göz dolduran, heyecanlı, seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESİ TEBRİK EDİYORUM"

Türkiye'nin Formula 1 takvimine tekrar dahil edilmesini; ülkemizin güçlü organizasyon kabiliyetine, modern spor ve sağlık altyapısına, son yıllarda bölgesinin istikrar adası rolünü perçinlemesine ve elbette Türk milletinin misafirperverliğine duyulan büyük güvenin yeni bir işareti olarak görüyorum.

Türkiye olarak bu güveni daha önce olduğu gibi yine boşa çıkarmayacak, her açıdan kusursuz bir organizasyonla yarışlara ev sahipliği yapacağız. Formula 1’in ülkemize ve İstanbul’umuza kazandırılmasında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum.

Bir motor sporları ülkesi olan Türkiye'nin Formula 1 ile ortaklığının önümüzdeki yıllarda güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor; yeniden görüşmek dileğiyle hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla."

FORMULA 1'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Formula 1'den yapılan resmi açıklamada, "Türkiye Grand Prix'i, yeni beş yıllık bir anlaşmanın parçası olarak 2027'den itibaren takvime geri dönecek." ifadeleri yer aldı.

Formula 1'in resmi hesabından Türk bayraklı paylaşım da yapıldı.

İSTANBUL'DAKİ DAHA ÖNCEKİ ORGANİZASYONLAR

2003'te Tuzla'da temelleri atılan pistte ilk yarış heyecanı, 2005'te yaşandı. 7 senede 5 farklı pilot, damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Kimi Raikkonen, Jenson Button, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel Türkiye Grand Prix'sini kazanan pilotlar oldu. İstanbul'da damalı bayrağı ilk sırada en çok görense 3 galibiyetle Felipe Massa.

2010 Türkiye Grand Prix'sindeki kaza, Formula 1 tarihinin unutulmazları arasında.

Redbull sürücülerinin liderlik için birbirlerine karşı verdiği mücadelede Vettel yarış dışı kalmış, Webber de ancak 3. olabilmişti.

Lewis Hamilton, zafere ulaşarak efsane Michael Schumacher'le şampiyonluk sayısını İstanbul'da eşitlemişti.

2021'DE BOTTAS KAZANDI

Formula 1, Türkiye'de son olarak 2021 yılında İstanbul Park'ta düzenlenmişti. Yarışı Mercedes takımıyla Valtteri Bottas kazanmıştı.

İstanbul Park'ta 58 tur üzerinden yapılan yarışta Bottas, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sezon ilk galibiyetini elde etmişti.

TANITIM FİLMİNİ MİLYONLAR İZLEMİŞTİ

Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ve Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly'nin yer aldığı ve kıtalararası temasıyla gösterime sunulan İstanbul tanıtım videosunu milyonlarca yarışsever izlemişti.

SON YARIŞ

Formula 1’de sezonun üçüncü yarışı Japonya Grand Prix’si, 5.8 kilometrelik Suzuka Pisti’nde 53 tur üzerinden yapılmıştı.

Mercedes’in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, yarışa pole pozisyonunda başlamıştı.

İtalyan pilot, 1:28:3.403 derecesiyle Çin’in ardından Japonya Grand Prix’sini de kazanmıştı.