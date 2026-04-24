Gaziantep'te mehter gösterisine sırtını dönen CHP'li başkan: Algı yapıyorlar

Dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Tüm yurtta coşkuyla kutlanan bayram için çeşitli törenler düzenlendi.

Bu törenlerden birisi de Gaziantep'te yapıldı.

Türkiye genelinde coşkuyla kutlanan 23 Nisan etkinlikleri, Gaziantep’te farklı bir protestoya sahne oldu.

PROTESTO TÖRENE DAMGA VURDU

Kutlamalara katılan CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar ve beraberindeki parti yöneticileri, mehter gösterisi sırasında alana dönmeyerek protesto gerçekleştirdi.

İZLEYİCİLER ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Bu tavır, töreni izleyenler arasında şaşkınlık yarattı.

"SARAY KÜLTÜRÜNE ÖZENDİRİLMESİNE KARŞIYIZ"

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar ise protestonun gerekçesini açıklayarak çocukların “saray kültürüne özendirilmesine karşı oldukları için” böyle bir tutum sergilediklerini ifade etmişti.

"YANLIŞ ANLAŞILMADIR"

Dün Meclis'te verilen resepsiyona katılan Özgür Özel'e de bu protesto soruldu.

Özel, "Mutlaka yanlış açıdan çekilmiştir, yanlış anlaşılmıştır. Yoksa kimse mehtere sırtını dönmez." dedi.

GAZİANTEP İL BAŞKANI "ALGI" DEDİ

Bu gelişmelerin akabinde de CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, bir video yayımladı ve eleştirilere yanıt verdi.

Açar, yaptığı açıklamada, protestonun Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik yapıldığını ve algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

ÖZEL'İN AKSİNİ SÖYLEDİ

Açar, yaptığı açıklama ile de Özgür Özel'in aksine yanlış anlaşılma olmadığını, protestonun yapıldığını doğrulamış oldu.

"ALGI YAPIYORLAR"

"Dün 23 Nisan törenlerinde bir protesto gerçekleştirdik. Ama dünden beri gerek yandaş kanallar gerekse trol hesaplarda bu protesto bağlamından koparılarak sanki çocuklarımıza yapılmış gibi, sanki atalarımıza yapılmış gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar.

Bizim protestomuz ne en kıymetlimiz olan o yavrularımıza ne de ölünceye kadar saygı duyduğumuz atalarımızadır. Bizim yaptığımız protesto Milli Eğitim Bakanlığı'nadır. Bugün kendi görevlerini ifa etmeyip oradaki açıklarını bu şekilde bizim üzerimizde topluma farklı anlatmaya çalışan Milli Eğitim Bakanlığı'nadır bizim protestomuz.

23 Nisan egemenliğin saraydan alınıp halka, millete yani sizlere verildiği gündür. O gün orada çocuklarımızın güvenliği için, geleceği için, eğitimi için konuşması gereken il Milli Eğitim Müdürü'nün çocuklarımızı bir teba olarak kullanmasını protesto ettik."