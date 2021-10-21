Adana'da taksi şoförü uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Aracına aldığı müşterileri torbacıya götürerek uyuşturucu temin eden taksici Azer Y., polis ekiplerinin takibiyle suçüstü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Azer Y. (21) isimli taksicinin, aracına aldığı müşterileri torbacıya götürüp uyuşturucu madde temin ettiği tespit edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bunun üzerine takibe alınan Azer Y., 18 Ekim akşamı aracına binen Sezai T.’yi (36), Dağlıoğlu Mahallesi’ndeki bir eve götürdü. Müşterisinden para alan Azer Y., sokak arasına girip bir evden aldığı uyuşturucu maddeyi taksinin güneşliğine koydu. Sezai T.’nin uyuşturucu maddeyi alıp, çorabının içine koyduğu sırada ekipler harekete geçti.

Şüpheliler gözaltına alınırken, Sezai T.’nin üst aramasında 6 gram eroin ele geçirildi. Olay yerinde uyuşturucu maddeyi kullanmak üzere aldığını öne süren Sezai T., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, taksi şoförü Azer Y. ise gözaltına alındı.

"MÜŞTERİM ALDIRDI, UYUŞTURUCU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Emniyete götürülen Azer Y.’nin ifadesinde, “Müşterim arasının bozuk olduğu birinden içerisinde ne olduğunu bilmediğim bir malzemeyi almamı istedi. Bana verdiği 260 lirayı söylediği kişiye verdim, istediği malzemeyi de getirdim. İçinde uyuşturucu madde olduğunu bilmiyordum.” dediği öğrenildi.

SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Azer Y., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Azer Y.’nin uyuşturucu maddeyi aldığı şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Adana'da taksicinin, müşterilerine uyuşturucu madde temini yaptığı belirlendi