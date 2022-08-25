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- Adana’da tartışırken kendisini sakinleştirmek isteyen eşine vurdu
Adana’da tartışırken kendisini sakinleştirmek isteyen eşine vurdu
- 25.08.2022 - 12:59
- Güncelleme : 25.08.2022 - 13:42
Adana’nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde, önceki gün U.Y. yönetimindeki otomobil ile emlakçı G.G.'nin kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı.
Hasarlı kazanın ardından araçlarından inen sürücüler arasında tartışma çıktı.
Kayda girdi, daha da öfkelendi
Bu sırada G.G., cep telefonu ile kendisine hakaret eden sürücü U.Y.'yi kameraya kaydetmeye başladı.
Daha da öfkelenen U.Y.'yi, eşi sakinleştirmeye çalıştı.
“Sakin ol” diyen eşinin başına vurdu
U.Y', "haklı iken haksız duruma düşme, lütfen sakin ol" diyen eşini de itekleyip, eliyle başına vurdu.
G.G.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
U.Y. de eşi ile birlikte otomobile binip bölgeden ayrıldı.
Adana’da tartışırken kendisini sakinleştirmek isteyen eşine vurdu ViDEO
Suç duyurusunda bulundu
Ekiplerin incelemelerinin ardından G.G., sürücü U.Y. hakkında hakarete uğradığını belirterek suç duyurusunda bulundu.
DHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sosyal medyada yayınlandı
G.G.’nin çekip sosyal medyadan paylaştığı görüntüler sonrası sürücü U.Y., büyük tepki çekti.