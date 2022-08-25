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    Adana’da tartışırken kendisini sakinleştirmek isteyen eşine vurdu

    Hasarlı trafik kazası sonrası kadın sürücü ile tartışan erkek sürücü, kendini sakinleştirmeye çalışan eşinin başına vurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • 25.08.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 13:42
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    Adana’da tartışırken kendisini sakinleştirmek isteyen eşine vurdu

    Adana’nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde, önceki gün U.Y. yönetimindeki otomobil ile emlakçı G.G.'nin kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı.

    Hasarlı kazanın ardından araçlarından inen sürücüler arasında tartışma çıktı.

    Kayda girdi, daha da öfkelendi

    Bu sırada G.G., cep telefonu ile kendisine hakaret eden sürücü U.Y.'yi kameraya kaydetmeye başladı.

    Daha da öfkelenen U.Y.'yi, eşi sakinleştirmeye çalıştı.

    “Sakin ol” diyen eşinin başına vurdu

    U.Y', "haklı iken haksız duruma düşme, lütfen sakin ol" diyen eşini de itekleyip, eliyle başına vurdu.

    G.G.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    U.Y. de eşi ile birlikte otomobile binip bölgeden ayrıldı.

    Adana’da tartışırken kendisini sakinleştirmek isteyen eşine vurdu ViDEO

    Suç duyurusunda bulundu

    Ekiplerin incelemelerinin ardından G.G., sürücü U.Y. hakkında hakarete uğradığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

    DHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adana’da tartışırken kendisini sakinleştirmek isteyen eşine vurdu #1

    Sosyal medyada yayınlandı

    G.G.’nin çekip sosyal medyadan paylaştığı görüntüler sonrası sürücü U.Y., büyük tepki çekti.

    Adana’da tartışırken kendisini sakinleştirmek isteyen eşine vurdu #2


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