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Adana’da tartışırken kendisini sakinleştirmek isteyen eşine vurdu

Adana’da tartışırken kendisini sakinleştirmek isteyen eşine vurdu

Hasarlı trafik kazası sonrası kadın sürücü ile tartışan erkek sürücü, kendini sakinleştirmeye çalışan eşinin başına vurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.