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    Adana'da tartıştığı arkadaşını öldürdü

    İçki içerken kendisine küfrettiğini öne sürdüğü arkadaşı Ali Sert'i bıçaklayarak öldüren Hızır Dağ, tutuklandı.
    • İHA
    • 09.04.2021 - 10:08
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 10:58
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    Adana'da tartıştığı arkadaşını öldürdü

    Adana’nın Seyhan ilçesinde beraber alkol alan Ali Sert (54) ile arkadaşı Hızır Dağ (64) arasında tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

    ARKADAŞINI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

    Kavga sırasında ise Ali Sert, Hızır Dağ tarafından bıçaklandı. Dağ, olay yerinden kaçarken Sert hastaneye kaldırıldı. Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Sert, hayatını kaybetti.

    Adli tıp kurumu morguna kaldırılarak otopsi yapılan Sert’in cenazesi, yakınları tarafından toprağa verildi.

    Adana da tartıştığı arkadaşını öldürdü #1

    CİNAYET SEBEBİ 'KÜFÜR' ÇIKTI

    Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

    Dağ'ın ifadesinde; arkadaşıyla birlikte içki içerken kendisine küfrettiğini bu nedenle onu bıçakladığını söylediği öğrenildi. Dağ, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    Adana da tartıştığı arkadaşını öldürdü #2

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