Haberler



3. Sayfa



Adana'da tartıştığı doktora yumruk attı

Adana'da tartıştığı doktora yumruk attı Adana’da bir hasta, tartıştığı doktora yumruk attı. O anlar saniye saniye görüntülenirken saldırgan, hastane polisi tarafından gözaltına alındı.