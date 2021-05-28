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    Adana'da tefeci operasyonu: 25 gözaltı

    10 milyon 350 bin TL haksız kazan elde eden tefeci olduğu öne sürülen aralarında kadınlarında bulunduğu 25 şüpheli, şafak vakti yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 28.05.2021 - 08:55
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 09:03
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    Adana'da tefeci operasyonu: 25 gözaltı

    Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, haksız kazanç sağlayan tefecilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

    Şüphelilerin evlerinde asayiş polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

    10 MİLYON 350 BİN LİRA GELİR ELDE ETTİLER

    Ekipleri, kentte tefecilik yaparak 68 kişiden toplam 10 Milyon 350 bin lira haksız kazanç elde eden şebekeyi deşifre etti.

    25 GÖZALTI

    Baskınlarda yakalanan 25 şüpheli gözaltına alınarak adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana'da tefeci operasyonu: 25 gözaltı ViDEO

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    Adana da tefeci operasyonu: 25 gözaltı #2

    Adana da tefeci operasyonu: 25 gözaltı #3

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    Adana da tefeci operasyonu: 25 gözaltı #5

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